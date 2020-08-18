Курс на Запад: Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти путем создания Координационного совета.

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По словам главы государства, объединенные оппозиционные силы требуют делегировать им власть в Белоруссии.

«Требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Президент предупредил всех участников штаба, что против них власть примет адекватные меры по конституции и закону. Лукашенко отметил, что «у Минска достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».

Он также обвинил оппозицию в антироссийском прозападном курсе, передает «Интерфакс».

По его словам, программа оппозиционного штаба предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, а также вступление в Евросоюз и НАТО.

Также оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, заверил Лукашенко.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опровергла заявление белорусского лидера.

«Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти», — сказала Ковалькова.

Координационный совет уже начинает работу, пишет ТАСС.

«Сейчас формируется состав членов совета... В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте Совета уже можно прочитать основные принципы его работы», — говорится в сообщении.

Оппозиция рассчитывает, что Совет, состоящий из 70 человек, станет «единым представительным органом белорусского общества».

«Не смогут войти в основной состав совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение. Число 70 принято в качестве количественного ограничения», — добавил сотрудник штаба Максим Знак.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

В этой связи партии Европарламента выпустили совместное заявление, в котором говорится о победе Тихановской. Результаты в пользу Лукашенко евродепутаты назвали сфальсицифированными.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — подчеркивается в коммюнике.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что 19 августа пройдет встреча членов Совета Европы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

«Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо», — написал он в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей также настаивал на необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить текущую ситуацию в Белоруссии с российской стороной.

«Мне нравится видеть демократию. Но, похоже, в Белоруссии ее недостаточно. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс предложил белорусским бизнесменам переносить деятельность и иммигрировать в Латвию, если политическая ситуация в республике не улучшится со временем, сообщает агентство BNS со ссылкой на советника министра Беату Йоните.

«Если ситуация в Белоруссии не улучшится, министр предлагает белорусским компаниям, особенно работающим в секторе информационных технологий, перенести свою деятельность в Латвию <...> Мы всегда воспринимали народ Белоруссии как дружественных соседей и надежных партнеров», — сказала Йоните.

По ее словам, в настоящее время складывается недопустимая ситуация, когда Минск позиционирует Латвию как страну, которая угрожает белорусскому суверенитету.