«Готовы к диалогу»: глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим, с которыми в воскресенье, 17 августа, пытался наладить диалог. Он направил открытое письмо белорусскому изданию tut.by. Послание было опубликовано под заголовком «Мы готовы к диалогу».

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Караник посетовал, что накануне разговор с оппозицией, собравшейся у здания Министерства здравоохранения Белоруссии, не состоялся. Он отметил, что пришедшие «позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества» и хотели задать вопросы. Принимая во внимание, что «сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения», Караник «вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами».

«К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — говорится в открытом письме белорусского министра.

Караник поделился, что не может «подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».

В послании он заверил, что силовики не использовали машины скорой помощи его ведомства при подавлении акций протестов. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме», — рассказал он.

Ранее несколько белорусских Telegram-каналов сообщили, что во время митингов в машинах скорой помощи передвигались сотрудники ОМОН.

По его словам, в первый день протестов — 9 августа — в каждом РУВД Минска и других крупных городов республики дежурили врачи неотложки. В изоляторах временного содержания (ИВС) работают медики, относящиеся не к Минздраву, а к пенитенциарной системе.

Караник ответил на еще один вопрос, волнующий оппозицию, — передача правоохранителям сведений о тех, кто обратился к медицинским работникам с травмами. По словам министра здравоохранения, этого требует порядок взаимодействия ведомств.

«Вы сами знаете, что, осматривая пациента, врач не может определить обстоятельства и причины травм, было ли это падение, внешнее воздействие при задержании или последующее неоправданное применение силы», — пояснил он в открытом письме.

Глава ведомства осудил призывы «ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена как по времени, так и по объему и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах». Если это произойдет, уверен Караник, в зоне риска окажутся сотни и тысячи людей.

Министр призвал оппозицию перестать сыпать оскорблениями и показывать свою гражданскую позицию в свободное от работы время.

Таким образом он прокомментировал акции протеста, которые проходят по всей Белоруссии с вечера 9 августа. Их устраивают оппозиционно настроенные граждане, которые недовольны итогами выборов президента. Согласно данным ЦИК Белоруссии, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Помимо митингов и демонстраций, белорусы устраивают также забастовки на предприятиях.

Что касается встречи министра здравоохранения Белоруссии с медиками, она прошла 17 августа. Основное требование пришедших — допустить врачей к задержанным участникам митингов, которые находятся в центрах изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания.

Более сотни человек собрались у здания ведомства. Они встретили Караника возгласами «В отставку». На что глава ведомства заметил, что требование неактуально. Он напомнил, что все правительство находится в отставке.

Он сообщил собравшимся, что двое человек со стороны митингующих погибли в ходе акций протеста. В больницах находятся 158 человек, трое из них в тяжелом состоянии. При этом он подчеркнул, что медиков допускают к задержанным, которые все еще в минском изоляторе. По его словам, врачи наблюдают за состоянием шестерых задержанных с травмами.