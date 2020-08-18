Не надо помогать Белоруссии: в конгрессе США осудили Россию

Конгресс США раскритиковал приписываемое им Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов».

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«Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [РФ] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — указано в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас).

Они призвали американскую администрацию продолжать отвергать «российскую агрессию» и работать с европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право государства на определение своего собственного будущего.

О якобы вмешательстве России в политические процессы в Белоруссии ранее высказывался бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он призвал Белый дом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в республике.

Болтон написал на своей странице в Twitter, что «перспектива российского вмешательства в Белоруссии возрастает».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 августа обсудили по телефону текущую ситуацию в Белоруссии. Как сообщил Лукашенко, они договорились, что Москва при первом запросе поможет обеспечить безопасность соседнему государству.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности . — «Газета.Ru»)», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, его удивило, что Путин «абсолютно посвящен в то, что происходит». Глава Белоруссии также обратил внимание на наращивание «вооруженного компонента» в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

Президенты выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, отметили в пресс-службе Кремля.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в сообщении.

По мнению Лукашенко, протестные акции в стране проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. На совещании в центре стратегического управления в белорусском минобороны он заявил, что действующее руководство никому не отдаст страну и «удержит ситуацию». Президент предупредил, что из забастовок и акций протеста «ничего не получится».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в России тоже видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество.

«Обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Россия не раз обращала внимание на применение подобных методов в других странах. На этом фоне Москва призвала всех к сдержанности и проявлению благоразумия.