Байден не справится: Трамп назвал Путина «шахматистом»

Президент США Дональд Трамп назвал своих коллег из России, Китая и Турции Владимира Путина, Си Цзиньпина и Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистами мирового класса». По его мнению, бывший вице-президент Соединенных Штатов и действующий кандидат на президентских выборах Джозеф Байден в случае своей победы не сможет работать с этими политиками на равных, так как «его лучшие годы [в политике] не были такими уж замечательными». Такое мнение Трамп высказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Висконсин.

По мнению Трампа, главы этих государств «только и мечтают» о победе Байдена.

Победы демократа на президентских выборах хочет и Иран, полагает действующий президент США. «Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном», — пообещал глава Белого дома.

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Кроме того, у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином, обратил внимание Трамп. По его мнению, Китай завладеет Соединенными Штатами, если на ноябрьских выборах победит бывший вице-президент. «Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — утверждает он.

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, а от республиканцев — Трамп. Согласно данным различных опросов, за Байдена готовы проголосовать больше избирателей, чем за Трампа.

Неделей ранее, 10 августа, во время пресс-конференции в Белом доме Трамп утверждал, что власти России и Китая ожидают его поражения на президентских выборах. Как отметил американский лидер, КНР очень хочет, чтобы он проиграл в гонке за президентское кресло. Глава Белого дома связал это с давлением, которое Вашингтон оказывал на Пекин в вопросе о заключении нового торгового соглашения. «Мы заставили КНР выплачивать миллиарды нашим фермерам. Раньше никто не мог и 10 центов от них получить, а мы это сделали», — заявил он.

Говоря о России, президент сообщил, что она тоже не будет рада его победе, потому что многие решения его администрации не устраивали Москву, например об увеличении финансирования НАТО.

«Мы стали крупнейшим поставщиком энергоресурсов, в военном плане мы теперь сильнее, чем когда-либо», — добавил Трамп.

Он также обратил внимание, что продолжает выступать против «ужасной сделки» между ФРГ и Россией по строительству трубопровода «Северный поток — 2». «Никто не говорит об этом, но именно мы защищаем Германию от России. Германию, которая платит за поставки миллиарды долларов. Если бы я был немцем, то мне не нравился бы этот трубопровод», — сказал президент Соединенных Штатов.

«Россия не рада нашей победе, Китай не рад. Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден», — указал Трамп.

Тогда же, 10 августа, пресс-конференцию пришлось ненадолго прервать из-за сообщений о вооруженном мужчине неподалеку от американской администрации. Сотрудники секретной службы уводили Трампа в Овальный кабинет из зала, где находились журналисты. Позже стало известно, что некто заявил полицейскому, что у него есть оружие. Мужчину задержали. Как сообщили источники CNN, на самом деле оружия при нем так и не нашли.

В том же контексте о Путине, Си Цзиньпине и Эрдогане Трамп говорил еще в середине июля.

Он выразил мнение, что эти политики отличаются острым умом.

Как сказал действующий президент США в интервью телеканалу Fox News, его наиболее вероятному сопернику на предстоящих выборах следует пройти тест на когнитивные способности. Этот тест, по словам Трампа, пройденный им ранее, был очень сложным. Но, как отметил глава Соединенных Штатов, он продемонстрировал очень хороший результат.

Как продолжил Трамп, нельзя, чтобы во главе США был кто-то, про кого нельзя на 100% сказать, что он обладает острым умом. «Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их», — подчеркнул американский лидер.