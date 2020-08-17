«Лишили голоса»: украинский Донбасс протестует против отмены выборов

Всю прошлую неделю на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, шли масштабные митинги против отмены выборов в ряде городов. Соответствующее решение было принято ЦИК Украины еще 8 августа, однако местные жители до сих пор не могут добиться права проголосовать на местных выборах, которые запланированы на Украине 25 октября 2020 года.

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В украинских СМИ появляются фотографии участников пикета с наклеенной поверх рта полоской яркого скотча и табличкой «SOS! Меня лишают права голоса».

Примечательно, что речь идет не о населенных пунктах, относящихся к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, а именно о городах, расположенных на украинской территории.

Так, выборы на данный момент отменены в 10 объединенных территориальных громадах Донецкой и 8 громадах Луганской областей. В их составе — такие населенные пункты, как Светлодар, Торецк, Волноваха, Угледар, Авдеевка, Марьинка, Северодонецк, Лисичанск и ряд других.

По оценкам «Страны.ua», на данных территориях проживает как минимум 500 тысяч граждан Украины.

Законодательство подразумевает, что решение о проведении выборов принимает исключительно Центральная избирательная комиссия Украины, однако в сообщении на сайте ведомства указывается, что отмена выборов произошла на основе выводов, представленных местными областными военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.

«Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, [Центральная избирательная] комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», — говорится в сообщении украинского ЦИК.

Других причин принятия подобного решения в сообщении не приводится. То есть, по сути, ЦИК ссылается на выводы областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей. Те же отсылают к выводам главных управлений СБУ и нацполиции.

В то же время, военно-гражданские администрации, сформированные в Донбассе летом текущего года указами президента Украины Владимира Зеленского, представляют собой временный орган государственности власти. В его основные задачи входит обеспечение действия конституции и законов Украины, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсиям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в районе проведения боевых действий в Донбассе.

Правда, насколько именно эти органы власти «временные», из документов не особо ясно. В частности, в тексте указа Зеленского о формировании подобного органа власти в Северодонецке Луганской области от 28 июля 2020 года, есть пункт «Настояний указ вступает в силу со дня его опубликования», но вот срок действия подобной администрации не обозначен.

Наблюдатели предполагали, что работа военно-гражданской администрации продлится как раз до местных выборов, когда жители территорий смогут напрямую избрать собственное руководство, однако эта логика не совпала с планами ни самих подобных администраций, ни ЦИК Украины. Остается открытым и вопрос — сформированы ли подобные органы власти вместо избираемых органов.

В Донецкой военно-гражданской администрации нашли свои аргументы против выборов ближайшей осенью.

«В связи с вооруженной агрессией России против Украины невозможно обеспечить должную безопасность граждан и избежание террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов в 10 громадах», — говорится в письме.

В Луганской военно-гражданской администрации также ссылаются на военный характер обстановки: «Командование ООС подчеркивает сложную общественно-политическую обстановку, проведение местных выборов на линии соприкосновения создает чрезмерную опасность для гражданского населения».

Украинский адвокат Артем Захаров в комментарии для «Страны.ua» заявил, что позиция правоохранителей относится к неподконтрольным Киеву территориям, то есть к ДНР и ЛНР, а, значит, ЦИК, по сути, совершила подлог и манипулятивно отменила выборы на подконтрольных территориях.

«Военно-гражданские администрации имеют право давать заключение о возможности проведения безопасных выборов или невозможности проведения безопасных выборов. В выводах Донецкой и Луганской ВГА приводятся аргументы правоохранительных органов, в которых говорится, что именно на неподконтрольной территории невозможно провести выборы. О той территории, которая подконтрольна Украине, они не говорят ничего», — пояснил Захаров.

Тем более выводы ЦИК выглядят непонятными, с учетом того, что, например, в таких городах, как Лисичанск и Северодонецк, выборы проводились и ранее — и в 2015 году, когда военные действия в регионе доходили до пика, и в прошлом, 2019 году, местные жители принимали участие в выборах и президента, и депутатов Верховной рады.

Голосовали и в других населенных пунктах: во втором туре президентских выборов Зеленский получил, к примеру, 270 тыс. голосов в Луганской области и 710 тыс. — в Донецкой, а это около 90% всех избирателей региона.

А вот уже на парламентских выборах пропрезидентские силы показали результат куда скромнее. При голосовании в Раду почти половина жителей Луганской области отдала предпочтение «Оппозиционной платформе», «Слуга народа» же получил только 28%. Схожие цифры (43% за «Оппозиционную платформу» и 27% за партию Зеленского) были и в донецких населенных пунктах.

Сейчас ситуация для провластных политических сил на этих территориях выглядит еще хуже. Социологическая группа «Рейтинг» утверждает, что именно на востоке Украины «Слуга народа» растерял поддержку населения. Сейчас здесь ведущую партию Рады поддерживает около 16% избирателей, тогда как «Оппозиционную платформу» — 35%. Если прицельно рассматривать подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, ситуация для Зеленского выглядит еще более угрожающей: больше половины избирателей готовы проголосовать за «Оппозиционную платформу».

С этим некоторые украинские наблюдатели связывают решение ЦИК не проводить выборы на части территорий — чтобы избежать разгромного поражения «Слуги народа».

Кроме того, военно-гражданские администрации представляют собой назначенных центром политиков, а при таких социологических ожиданиях Киев рискует получить полностью неподконтрольные местные администрации, что в условиях военного конфликта может стать серьезным фактором риска для центральных властей Украины.

Вообще «Слуга народа» за год нахождения у власти достаточно серьезно растеряла свои позиции. С этим связывают и недавнее изменение избирательного законодательства Украины (увеличивающее возможности для проведения голосования по пропорциональным спискам), а также административную реформу, по результатам которой были укрупнены районы (теперь на Украине вместо 490 районов осталось 136).

Например, 14 августа ЦИК Украины постановил, что уже 25 октября выборы пройдут в соответствии с новосозданными районами. Однако ситуация с голосованием в Донбассе так и осталась подвешенной — ведь очевидно, что сформировать местные органы самоуправления в Донбассе, часть которого Украиной не контролируется, невозможно.

В итоге митинги против того, что у жителей отбирают голоса, выходят жители Северодонецка, Счастья, Лисичанска, Попасной. 14 августа прошел митинг и под офисом президента в Киеве — туда приехали несколько сотен жителей Донбасса. На сайте президента создана петиция с требованием организовать выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Учитывая общественный резонанс, вызванный подобным решением, глава ЦИК Украины Олег Диденко уже заявил, что комиссия может изменить свое решение, однако для этого соответствующие выводы должны предоставить все те же военно-гражданские администрации региона, которые в настоящий момент не торопятся с принятием подобных решений.