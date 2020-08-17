Проигранное поле: Пушков указал на уязвимость Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков назвал слабость информационной политики Белоруссии возможной причиной поражения президента Александра Лукашенко перед оппозицией. Пушков указал на важность этого рода деятельности, особенно в период национальных кризисов, поскольку на сегодняшний день «главные битвы» разворачиваются именно в сфере информации.

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«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он убежден, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества. «Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», — отметил сенатор.

Пушков выразил мнение, что это сослужит действующему президенту Белоруссии плохую службу.

Двумя днями ранее протесты в стране дошли до белорусской государственной Белтелерадиокомпании в Минске. Для общения с коллективом туда прибыли пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова. Помимо них, в здание госкомпании вошел председатель Союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.

Как передавал Telegram-канал NEXTA Live, на встрече с Эйсмонт и Кочановой сотрудники спрашивали, почему они не освещают главные события Белоруссии. Кроме того, канал опубликовал заявление от имени операторов гостелекомпании, где отмечалось, что забастовка продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Они указали на необходимость признать недействительными выборы 9 августа и провести новые, прекратить насилие в отношении граждан, освободить задержанных на акциях протеста и предоставить возможность объективно освещать события.

Протестующие возле здания скандировали: «Правду», «Хватит врать» и «Покажи Окрестина». В последнем случае речь идет об изоляторе, где содержат задержанных на акциях протеста.

В руках некоторых людей, которые подошли к зданию Белтелерадиокомпании, были цветы. Многие несли плакаты с надписями, осуждающими насилие над участниками протестных акций, которые начались в республике после президентских выборов 9 августа.

Позже ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова объявила о готовности сотрудников Белтелерадиокомпании участвовать в забастовке.

Об этом она сообщила журналистам после того, как покинула встречу работников компании с Натальей Эйсмонт. «Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», — сказала Бибикова.

Решение сотрудников СМИ поддержать забастовку подтвердил глава Союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев. «Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — сказал он РИА «Новости». При этом он заверил, что это не приведет к перебоям с вещанием. Сотрудники компании сообщили, что намерены соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями, передал Кривошеев.

Тогда же издание Tut.by опубликовало интервью с сотрудником Белтелерадиокомпании, в котором тот заявил, что вероятность забастовки 17 августа высока. «Я могу, скорее, ответить за технический персонал, а не за руководство. Я думаю, около 80% технического персонала точно готовы выйти», — отметил он.

Протесты идут по Белоруссии с 9 августа. Они начались сразу после выборов президента страны, по официальным результатам которых победителем стал действующий глава государства, находящийся у власти с 1994 года. Протестующие не согласны с результатами голосования и утверждают, что они были фальсифицированы. В связи с этим в стране все чаще звучат призывы провести перевыборы.

Но, по мнению Лукашенко, Белоруссия погибнет как государство, если в стране проведут повторное голосование.

Он утверждает, что провести в республике новые выборы требуют ближайшие соседи Белоруссии, в частности Литва, Латвия, Польша и Украина.

«Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил президент на митинге в его поддержку в центре Минска 16 августа.