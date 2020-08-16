Второй раз за сутки: Путин и Лукашенко обсудили акции протеста

Между главами России и Белоруссии состоялся еще один телефонный разговор. Российские президент Владимир Путин подтвердил, что готов оказать помощь республике при разрешении ситуации с массовыми шествиями.

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«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что помощь также может быть оказана «по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко отметили, что главы стран подтвердили свою готовность совместными усилиями разрешать ситуацию в республике.

За последние 24 часа это второй телефонный разговор между Путиным и Лукашенко. Тема диалогов одна — массовые акции протеста, которые на протяжении недели устраивают сторонники оппозиции. Лукашенко утверждает, что манифестации, которые собирают десятки тысяч человек по всей стране, контролируются иностранными «кукловодами».

Они, по мнению политика, намерены отодвинуть западные границы республики от Бреста к Минску, как это было до начала Второй мировой войны. «Этому не бывать», — заявил глава государства своим сторонникам, которые собрались на площади Независимости в Минске.

«Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время», — уверен Лукашенко.

Перед вчерашним разговором с Путиным глава Белоруссии заявил, что намечающаяся «цветная революция» грозит не только республике, но и другим государствам.

Во вчерашней беседе Путин и Лукашенко, говоря о протестах, выразили надежду на то, что они скоро закончатся и ситуация в стране наладится. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — отмечалось в сообщении Кремля.

Они также обсудили взаимодействие профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения в Россию 32 граждан РФ, которые были задержаны в Белоруссии.

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли две крупные акции. Первая состоялась днем на площади Независимости. Там собрались, как сообщает МВД Белоруссии, 65 тыс. сторонников Лукашенко.

Глава государства выступил перед ними в течение получаса. Он убеждал белорусов в том, что готов на реформы и преобразования, но при этом страну никому не отдаст. «Мы построили с вами — при всех сложностях, при всех недостатках — красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», — заявил он.

Пока глава государства выступал перед сторонниками, оппозиционеры собирались у стелы «Минск — город-Герой». После этого митингующие направились к площади Независимости. По некоторым данным, там собралось свыше 100 тыс. человек. Такие акции состоялись по всей стране. Требования у белорусов все те же: наказать ответственных за избиение задержанных митингующих и простых прохожих, а также отставка Лукашенко и проведение перевыборов.

Акции протеста проходят с вечера 9 августа, именно тогда появились первые предварительные результаты голосования. Согласно им, победил Лукашенко — за него проголосовали более 80% избирателей. За его основную соперницу Светлану Тихановскую, по официальным данным, отдали голоса лишь 10%. Такие же цифры были опубликованы в итоговом протоколе ЦИК Белоруссии.

Тем временем в Telegram был создан официальный канал «Беларусь». За сутки на него подписались свыше 50 тыс. человек. Там же был размещен опрос со списком кандидатов на пост президента Белоруссии. Цель опроса — узнать, за кого голосовали белорусы.

Фамилии кандидатов в качестве ответа могут отмечать только пользователи, зарегистрированные под белорусскими номерами. Те, кто хочет просто узнать результаты опроса, могут выбрать вариант ответа: «Я не из Беларуси». На вечер 16 августа в опросе приняли участие 2 млн пользователей. За Лукашенко проголосовали 3%, за Тихановскую — 52%.