Остановка сердца: в Лондоне умер внук Назарбаева

В Лондоне умер 29-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz. По предварительным данным, в ночь на воскресенье, 16 августа, у молодого человека остановилось сердце.

Реклама

Смерть внука бывшего главы государства подтвердил в своем Telegram-канале внештатный советник премьер-министра Казахстана и политолог Ербол Едилов.

«Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет», — написал он.

Айсултан Назарбаев скрывался в Великобритании от своей семьи, которая якобы оказывала на него давление. О политическом убежище в Соединенном Королевстве он попросил в феврале 2020 года. Он отметил, что после смерти его отца Рахата Алиева, мать (бывший спикер сената республики Дарига Назарбаева) «начала закулисную войну» против Алиева и бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Последний входит в топ-10 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Состояние Боранбаева оценивается в $445 млн.

По словам внука Назарбаева, семья пыталась на него «по-всякому» давить, поэтому ему пришлось «идти на кардинальные меры». Позднее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что Айсултан Назарбаев лечится от наркозависимости. Глава ведомства также отказался «обсуждать откровения» о коррупции в стране.

При этом внук бывшего президента Казахстана уже бывал в Великобритании. Он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте. А в 2019 году его приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского. По одной из версий, это произошло когда сотрудник Скотленд-Ярда помешал внуку Назарбаева покончить с собой. Издание Metro UK тогда сообщало, что сын старшей дочери бывшего главы Казахстана укусил констебля Росса Сэмбрука, который застал его в чужой квартире. По данным СМИ, укус был «очень серьезным».

В то же время у издания Court News UK была своя версия случившегося. Якобы правоохранитель приехал на вызов в гостиницу, где жил Назарбаев, когда он угрожал выпрыгнуть с балкона.

В пресс-службе британского ведомства подтвердили информацию о том, что Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который пытался ему помешать, сообщает РБК.

Но друг Айсултана Назарбаева по имени Азамат рассказал казахстанскому порталу Zakon.kz, что внук бывшего главы республики не собирался уходить из жизни. Он забрался в чужую квартиру по просьбе хозяйки апартаментов, так как она случайно захлопнула дверь.

«Копы прибыли в тот самый момент, когда мы уже находились в квартире. Все попытки объяснить суть происходящего лондонским полицейским оказались тщетными. Нас просто не стали слушать, общались крайне грубо и решили забрать всех в участок», — пояснил друг родственника Нурсултана Назарбаева.

Он добавил, что после «весьма эмоциональной сцены объяснений» последовало уголовное дело,

так как «настойчивые попытки парня, который полез за ключами, разъяснить, что он всего лишь помог хозяйке попасть в квартиру и что у владелицы жилья к нему нет никаких претензий, полицейские расценили как сопротивление властям». Помимо условного срока, Назарбаеву назначили также 140 часов общественных работ и штраф размером £6 тыс. ($7,8 тыс.).

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года у старшей дочери первого казахстанского президента. Внук экс-президента состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. Кроме того, он в течение нескольких лет занимался футболом. В 2006 году выступал в австрийском клубе «Адмира Ваккер», затем три месяца провел в академии лондонского «Челси».

Играл за юношескую команду «Портсмута». Тогда же Айсултан Назарбаев стал бронзовым призером чемпионата Англии. В 2011 году игрок выступал за дубль «Астаны». Спустя год провел единственный матч в чемпионате Казахстана. В 2017 году занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.