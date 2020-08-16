Выйти из НАТО до выборов: Болтон спрогнозировал планы Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп может до ноябрьских выборов предпринять какой-то важный шаг, например – объявить о выходе из НАТО, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Как рассказал экс-сотрудник администрации президента США в интервью испанскому изданию La Razon, возможность Трампа удивить всех «октябрьским сюрпризом» очень велика.

«До выборов еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Он может принять решение о выводе всех вооруженных сил США из Афганистана. Или объявить о выходе из НАТО», — сказал Болтон.

Он также допустил, что предвыборным козырем Трампа может стать четвертый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на котором будет «объявлен мир» на Корейском полуострове и положен конец программе ядерного оружия Пхеньяна.

«Количество вещей, которые я бы сделал, если бы ориентировался на результаты предвыборных опросов в октябре, на самом деле довольно велико. У [члена Демократической партии Джозефа] Байдена [намечено] три раунда дебатов с Трампом», — напомнил Болтон.

При этом неделей ранее стало известно, что Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу «сдерживать» Москву. Об этом рассказал в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.

«Суть в том, что мы перемещаем войска дальше на восток, ближе к границе с Россией, чтобы сдержать их», — сказал он, объясняя необходимость вывода части американского военного контингента из ФРГ.

«Большинство союзников, с которыми я разговаривал, или с которыми беседовали мои сотрудники, считают это хорошим ходом. Войска выполнят все поставленные перед ними задачи. Кроме того, у нас все еще есть более 24 тыс. военнослужащих в Германии. В этой стране по-прежнему развернут наиболее многочисленный контингент Вооруженных сил США. Суть в том, что граница НАТО сместилась на восток по мере роста альянса», — добавил Эспер.

Глава военного ведомства США также подтвердил давнее требование Белого дома Дональда Трампа к Германии «оплатить свою справедливую долю» в расходах на оборону и сказал, что Берлин должен платить даже более двух процентов ВВП, определенных НАТО, чтобы помочь альянсу «противостоять русским».

Активность Вооруженных сил США на западных границах России имеет откровенно недружественный характер, подтверждал в беседе с «Газетой.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, интенсивность разведывательных полетов за последнее время резко возросла, а направленность боевой и оперативной подготовки свидетельствует только о одном — США и НАТО расценивают Россию как наиболее вероятного противника.

Между тем, по мнению военачальника, между Россией и странами Североатлантического альянса нет никаких противоречий, которые можно решать исключительно военным путем — ни территориальных, ни экономических, ни идеологических, ни, в конце концов, религиозных.

Все имеющиеся в настоящее время разногласия можно решить путем переговоров и консультаций, указал генерал.

Соединенные Штаты готовы «удушить» страны Европы, стремясь достичь своих интересов, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — пояснил позицию Вашингтона член Совбеза.

Он отметил, что США намеренно уничтожают международные соглашения в военной сфере — Договор РСМД и Договор по открытому небу, от которых безопасность Европы зависит напрямую.

НАТО занимается, по большей части, «сдерживанием» России и лишь в малой степени – ведением дискуссий с Москвой, детализировал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

При этом дипломат напомнил, что британская сторона и Североатлантический альянс в целом заявляют, что западный военный союз придерживается политики «сдерживания и диалога» с российской стороной.

Ранее сам Трамп заявлял: Москва хочет, чтобы нынешний глава Белого дома проиграл предстоящие в ноябре выборы президента США. Политик пояснил такую «позицию России» тем, что при нем НАТО повысило военные расходы на европейском плацдарме, а Москва желает ослабления Альянса.