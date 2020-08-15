«Покажи Окрестина»: протестующие в Минске дошли до телецентра

У здания белорусской государственной Белтелерадиокомпании в Минске проходит акция протеста против результатов выборов. Для общения с коллективом туда прибыли пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА «Новости». Вместе с ними в здание госкомпании вошел председатель Союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.

Собравшиеся у здания встретили их криками «Правду».

По информации агентства, протестующие также скандируют: «Хватит врать», «Скажите людям правду» и «Покажи Окрестина». В последнем случае речь идет об изоляторе, где содержатся задержанные на акциях протеста.

Реклама

Как сообщила женщина, вышедшая из здания, Кочанова и Эйсмонт беседуют с сотрудниками телерадиокомпании. Она уточнила, что около 40 собравшихся задают им вопросы о происходящем в стране, в том числе интересуются, почему на госканалах не рассказывают правду о ситуации.

Сообщается, что к зданию Белтелерадиокомпании направляется колонна из нескольких сотен человек, которые присоединяются к людям, уже стоящим там. В руках у некоторых из них цветы. Многие несут плакаты с надписями, осуждающими насилие над участниками протестных акций, начавшихся в республике после президентских выборов. Проезжающие мимо автомобили продолжительно сигналят.

Ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова объявила, что сотрудники Белтелерадиокомпании готовы принять участие в забастовке. Об этом она сообщила журналистам после того, как покинула встречу Натальи Эйсмонт с работниками Белтелерадиокомпании. «Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», — уточнила Бибикова.

По ее словам, забастовка планировалась на 17 августа, но «события так развиваются, что могла бы (начаться. — «Газета.Ru») и раньше».

На Пушкинской площади Минска с полудня 15 августа проходит траурный митинг в память о погибшем в ходе протестов демонстранте.

Люди собрались в самом центре города, на площади Независимости.

Массовые протестные акции захлестнули Белоруссию 9 августа, после выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская получила около 10%. При этом, как утверждает ее штаб, на самом деле за оппозиционерку проголосовали 70-80% избирателей.

Протестующие также уверены, что результаты голосования были фальсифицированы. По этой причине в стране по сей день не прекращаются акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя насилие: в отношении протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Демонстрации 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. 14 августа многотысячная протестная акция прошла у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Недовольные требуют пересчитать голоса на прошедших выборах. Они настаивают на отставке Лукашенко, который беспрерывно правит страной с 1994 года. На акции 14 августа обошлось без задержаний.

Согласно информации МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственные органы возбудили свыше 90 уголовных дел.

На акциях были задержаны более 6,7 тыс. участников.

Сам глава государства считает, что из этих протестов «ничего не получится». «Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится», — заявил Лукашенко на совещании в Генштабе 15 августа.