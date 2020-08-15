Освободители Курил: японцы недовольны пятирублевой монетой

Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.

На одной стороне монеты указан ее номинал, на другой изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.

Также там есть надпись: «Курильская десантная операция. 1945 год». Сообщение о выпуске такой монеты появилось в японской газете Hokkaido Shimbun.

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«В нынешнем году, в котором отмечается 75 лет с окончания Второй мировой войны, Россия всемерно подчеркивает свою роль победительницы в этой войне, а выпуском данной юбилейной монеты стремится продемонстрировать незыблемость своего права на суверенитет над четырьмя островами Южнокурильской группы (архипелаг Тисима)», — уверен автор материала.

Японский журналист подчеркивает, что в августе 1945 года Советский Союз нарушил японско-советский Пакт о нейтралитете и «оккупировал «северные территории». «Россия в качестве правопреемницы СССР заявляет о том, что по результатам Второй мировой войны обладает суверенитетом над «северными территориями», — говорится в статье.

Автор также упомянул принятие поправок к Конституции РФ, в которой есть статья о «запрете отчуждения российских территорий». «Таким образом режим [российского президента Владимира] Путина усиливает свою позицию, которая заключается в том, чтобы не проводить с Японией переговоров по территориальной проблеме», — заключил японский журналист.

Японские читатели издания в большинстве своем негативно отреагировали на новость о выпуске пятирублевой монеты. Пользователь под ником tim согласился с автором материала во мнении, что «Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией». Он также призвал власти страны «хладнокровно» отреагировать на действия Банка России.

Другой читатель — bou — отметил, что Россия «не вернет» острова, сколько бы японцы ни утверждали, что «действия России несправедливы и противозаконны». «Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!» — считает он.

Тем временем Москва не отказывается от заключения мирного договора, но на определенных условиях.

«Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — отметил глава МИД России Сергей Лавров месяцем ранее.

При этом Россия считает «неправовой позицией» то, что японские официальные лица не признают итогов Второй мировой войны в отношении «северных территорий», или Южных Курильских островов. «Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что мирный договор между странами должен быть современным и отражать именно нынешнюю ситуацию, а не ту, что была 60-70 лет назад.

Кроме того, документ, по мнению Лаврова, должен охватывать все сферы отношений двух стран.

«Пока мы такие концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию», — обратил внимание глава ведомства.

Долгое время отношения России и Японии портит отсутствие мирного договора. Японская сторона считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать ей. В качестве подтверждения своей позиции японцы ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. В ней Москва допускала передачу Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана — после заключения мирного договора. Судьба двух других островов не затрагивалась, но Япония не отказывалась от своих претензий на все острова.