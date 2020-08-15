«Конца и края не видно»: в Минске прощаются с погибшим протестующим

У станции метро «Пушкинская» в Минске собрались тысячи людей. Там проходит акция памяти Александра Тарайковского, который погиб на второй день протестов в Белоруссии. На площади возник стихийный мемориал памяти погибшего, куда люди приносят цветы и свечи.

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Корреспондент RT Костя Придыбайло, который находится на месте события, сообщает, что на проспекте Пушкина собрались порядка пяти тысяч человек.

«Действительно очень много людей, конца и края не видно. Скандируют «Жыве Беларусь!», но в целом акция проходит практически без лозунгов. Люди просто стоят, хлопают, автомобили сигналят», — отметил он.

Трагедия произошла поздно вечером 10 августа. Согласно данным МВД, 34-летний житель Минска погиб на улице Притыцкого примерно в 23.00. Он якобы хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков, но оно взорвалось у него в руке. В результате этого Тарайковский получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как отмечает издание tut.by, медики указали, что мужчина погиб от кровопотери из-за открытой раны грудной клетки. Очевидцы отмечают, что у мужчины в руках в момент гибели ничего в руках не взрывалось.

Гражданская жена Тарайковского Елена рассказала белорусскому изданию tut.by, что ее муж не собирался участвовать в митинге — он направлялся к отцу, чтобы помочь с ремонтом. По ее словам, с собой он взял только телефон, пачку сигарет, деньги, карточки. Ушел примерно в восемь часов вечера.

«Я ему звонила в 22.20, он сказал, что на Пушкинской и что там ужас что творится, что идет домой. Я уточнила: «Ты один?», он сказал, что один. Я набирала его потом в два часа ночи, гудки шли, но ответа не было», — рассказала Елена. Она искала мужа в течение двух дней. Только к концу второго дня с отцом погибшего связался следователь.

Супруга погибшего также рассказала, что ее муж был индивидуальным предпринимателем и хотел открыть фирму, чтобы потом передать ее детям. У них с Еленой осталась трехлетняя дочь.

Александр Тарайковский имел судимость за убийство и полностью отбыл срок наказания. «Он честно отбыл наказание, но кто ответит за его смерть? Кто будет отбывать наказание? Он заступался за мать, которую избивал ее гражданский муж, там была драка», — сообщила она журналистам.

Елена подчеркнула, что Александр «всегда был за справедливость, и его очень возмущало, когда людей на улице задерживали сотрудники органов внутренних дел в гражданском».

Она также призвала людей не приходить на прощание с погибшим супругом. Родные и друзья семьи хотят провести церемонию в своем кругу.

«Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких, и чтобы не устраивать там митинг. Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить», — отметила она.

Накануне Telegram-канал Life Shot выложил видеозапись, на которой якобы запечатлено убийство Тарайковского. Мужчина находился один на пустой улице и стоял лицом к правоохранителям. Спустя несколько секунд он начал качаться и упал на землю, после этого белорусские силовики подбежали к нему. «О том, что на видео действительно он, нам рассказала его сестра. Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это ее брат», — говорится в посте.

Массовые митинги в Белоруссии проходят с вечера 9 августа, когда стали известны предварительные результаты выборов президента республики. ЦИК страны заявил, что победил Александр Лукашенко со значительным перевесом. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1% избирателей. С такими итогами многие белорусы оказались не согласны, они выступают за пересмотр протоколов или за повторное проведение голосования. Эти акции протеста сначала жестоко подавлялись правоохранителями, сейчас они проходят без столкновений.