«Россияне перекрестятся»: Лукашенко недоволен забастовками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова был вынужден прокомментировать самую главную на этот момент проблему в стране — протесты и массовые забастовки, вызванные фальсификациями на прошедших 9 августа президентских выборах.

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«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», — с таких слов глава государства был вынужден начать совещание по работе строительной отрасли.

О возможном отъезде главы государства из страны оппозиционные Telegram-каналы начали писать с первой ночи протестов. Поводом для этих слухов стала информация с сервиса PlaneFinder, который зафиксировал перемещение правительственного джета Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ — этот самолет уже давно связывают с именем Лукашенко.

Правительственный джет покинул территорию Белоруссии еще в ночь с 9 на 10 августа, когда по всей стране стихийно начались протесты несогласных с официальными результатами выборов.

Пунктом назначения самолета стал турецкий город Бодрум. Обратно в Минск он вернулся только в четверг, о чем сообщало издание The Bell. В белорусских Telegram-каналах распространено мнение, что даже если Лукашенко не покидал страну, то на борту улетавшего в Турцию самолета могла находиться семья президента Белоруссии.

Помимо отлета самолета было еще одно косвенное «доказательство» отсутствия первого лица в стране — на протяжении нескольких дней после выборов Александр Лукашенко не появлялся в публичном пространстве.

Однако 12 августа в эфире государственных телеканалов появился сюжет с участием первого лица. Тогда же Лукашенко впервые отреагировал на события в стране, правда реакция была не совсем однозначной.

Никак не затронув тему насилия над протестующими со стороны милиции и других силовых органов, которая на тот момент стала одной из главных причин протеста (начиная со среды одно из главных требований митингующих — прекращение применения силы против них), Лукашенко выступил с неблагоприятными характеристиками людей, которые вышли на улицы.

«Основа всех этих так называемых протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные,

— говорил Лукашенко. — Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

Такой пространный комментарий глава государства мог дать и до начала беспрецедентных для страны протестов, ведь массовые митинги оппозиции начались еще до выборов. Это послужило распространению предположений о том, что сюжет был заготовлен заранее.

Сейчас, во время совещания по строительной отрасли Лукашенко более подробно вдался в проблему народного недовольства. Он особенно резко раскритиковал идею проведения забастовок, которые с каждым днем становятся все более массовыми.

К забастовке против Лукашенко присоединились «БелАЗ», «Гродно Азот», «БелАЭС», МТЗ и еще около 25 крупнейших предприятий страны, а также Минский метрополитен.

Требования, которые выдвигают участники стачек по всей стране, — одни и те же: прекращение милицейского насилия над протестующими, освобождение политзаключенных и задержанных во время протестных акций, начало мирных переговоров общественности с представителями власти, проведение новых выборов с участием независимых кандидатов и наблюдателей.

«Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны, — прокомментировал эти забастовки Лукашенко.

— Вы мою позицию знали и знаете во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто... Наша позиция однозначна. Если люди хотят работать — пожалуйста, вот работа. Но если человек не хочет работать, то мы же его на аркане не затащим».

При этом глава государства пригрозил указал протестующим на конкуренцию на внешних рынках. По его словам, если заводы прекратят свою работу, белорусские продукты перестанут быть востребованы.

«Ради бога. Вы сегодня не произведете там десять тракторов, не поставите их на рынок — завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику. Россияне тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать. Она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, мы никогда не раскрутим свое производство», — заявил он.