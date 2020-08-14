Кандидат на Нобеля: Трамп помирил ОАЭ с Израилем

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли договоренности о полной нормализации двусторонних отношений, сообщил 13 августа президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Это также было обозначено в совместном заявлении двух стран.

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Трамп выразил надежду, что ОАЭ и Израиль в течение трех недель подпишут в Вашингтоне соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Согласно договоренности, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Это предусматривает американский план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Кроме того, соглашение провозглашает свободный доступ мусульман к священным местам Иерусалима. «Все мусульмане, пришедшие с миром, могут посещать и молиться в мечети Аль-Акса, а другие священные места в Иерусалиме должны быть открыты для мирных верующих всех вероисповеданий», — отмечается в документе.

Делегации двух государств планируют в ближайшие недели встретиться для подписания двусторонних соглашений, в частности, об инвестициях, безопасности, туризме, прямых авиарейсах, технологиях, телекоммуникациях, культуре, энергетике, здравоохранении, окружающей среде, взаимном учреждении посольств и в других сферах.

«Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта», — говорится также в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений.

Ближний Восток — против

По мнению Трампа, в миротворческом процессе между ОАЭ и Израилем хотят участвовать и палестинцы. Он считает, что в конечном счете между Израилем и Палестиной будет мир.

«Думаю, когда эти большие, влиятельные и богатые страны сделают шаги, палестинцы последуют за ними», — сказал американский президент.

Впрочем, пока наблюдается обратное. На фоне этих событий Палестина отозвала своего посла из ОАЭ, сообщило палестинское информагентство ВАФА. Соответствующее указание отдал президент Палестины Махмуд Аббас.

Примирение ОАЭ с Израилем также раскритиковали «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) и палестинское «Движение исламского сопротивления» (ХАМАС). Представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил РИА «Новости», что такое соглашение не придает легитимности «сионистской оккупации палестинской земли». «Оккупация остается главным врагом палестинского народа, и мы продолжим нашу борьбу», — заверил он.

примирение осудили и в Турции. МИД страны назвал лицемерным решение ОАЭ пойти на сделку с Израилем. «История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг», — говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД отметили, что руководство ОАЭ не имеет права вести переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по жизненно важным для палестинцев вопросам. Анкара обвинила Эмираты в реализации тайного плана США, который «игнорирует волю Палестины».

Тем не менее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что за заслуги в сфере миротворчества Трамп должен стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира.

Помимо того, что Трамп «принес мир Израилю и ОАЭ», он также заключил «историческое соглашение по Афганистану», добился перемирия в Сирии, когда Турция ввела туда свои войска, а также предотвратил войну с КНДР, подчеркнул О'Брайен.

На сегодняшний день дипломатические отношения с Израилем установлены только у двух арабских государств: Египта и Иордании. Египет заключил мирный договор с республикой в 1979 году, а Иордания — в 1994 году. Попытки наладить отношения предпринимала и Мавритания, которая признала Израиль в 1999 году, но отношения прекратились в 2009 году из-за войны в секторе Газа.

История конфликта

Проблема взаимоотношений Израиля с другими арабскими государствами связана с Ближневосточным конфликтом — самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в мире. Он начался еще в 1940-е годы. Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября 1947 года приняла решение о создании в Палестине арабского и еврейского государств. Это решение сразу отвергло и арабское население Палестины, и соседние арабские государства. В частности, это было связано с тем, что территория еврейского государства оказалась намного больше, чем палестинская. Тем не менее в мае 1948 года было провозглашено создание Израиля.

С тех пор между Израилем и арабскими государствами регулярно происходят обострения в виде вооруженных столкновений. По большей части причиной становятся территориальные притязания сторон.

Лига арабских государств (ЛАГ) в 2006 году предложила свой план решения ближневосточного конфликта. Согласно ему, арабские государства должны признать права Израиля на существование, а Палестина — все предыдущие соглашения. Обеим сторонам нужно отказаться от насильственных акций, Израиль должен отвести свои войска к границам 1967 года и вернуть палестинских беженцев.

В прошлом году глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщил, что его страна выступила с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива. «В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — написал он в Twitter.

Впрочем, пока иных шагов в сторону урегулирования конфликта не происходит.

Что касается отношений непосредственно между Израилем и ОАЭ, в последние годы СМИ неоднократно сообщали о сближении этих двух государств и об осуществлявшихся между ними контактах. Несмотря на отсутствие мирного договора с Израилем, в последние годы ОАЭ активно развивали коммерческие отношения с ним.

Выгодный договор

Как утверждает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, подписание договора Израиля с ОАЭ было ожидаемо. Он отметил, что это — немаловажное событие, способное кардинально изменить расклад сил в регионе.

«Подготовка к этому шла давно, страны, пусть и неофициально, сотрудничали многие годы. Израиль таким образом обеспечил себе безопасное существование в регионе. Во всяком случае оградил себя от нападений со стороны ОАЭ. Сейчас Израиль также сотрудничает с Саудовской Аравией, которая, правда, еще не подошла к подписанию какого-либо формального документа. Но я думаю, саудовцы скоро последуют примеру Абу-Даби», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, от этого соглашения выигрывают все, в частности Иран, несмотря на то что сейчас он занимает позицию страны, против которой объединяются остальные арабские государства.

Как считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ, как только Иран отойдет от воинственной риторики в отношении Израиля и признает за ним право существования, базис, который создается между Израилем и странами залива, вполне может сыграть положительную роль в дальнейшем развитии обстановки вокруг Ирана.

В плюсе, по его мнению, остаются и США, особенно учитывая то, что их позиции в заливе в последнее время сильно ослабли. Такое мероприятие добавляет США легитимности как посредника, внешнего гаранта мирных процессов на Ближнем Востоке, обратил внимание Чупрыгин.

Серьезным это соглашение назвал и эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко. По его словам, оно свидетельствует о тенденции к нормализации отношений с Израилем. Он предположил, что этот процесс будет продолжаться в самых неожиданных формах, если не будет никаких непредвиденных ситуаций.

Выгода для США

Участие США в этом миротворческом процессе происходит на фоне предвыборной кампании в стране. Осенью американцы будут выбирать президента.

«Все, что сейчас делает американская администрация, направлено на обеспечение предвыборной кампании. Одна из мощнейших частей электората Трампа — это так называемые христианские сионисты. Это сила, насчитывающая более 3 млн последователей. Подписание договора между Израилем и ОАЭ — немаловажный жест в адрес этой части электората», — указал Андрей Чупрыгин.

При этом Алексей Малашенко считает, что это не та «козырная карта», которую американская администрация стала бы использовать в рамках предвыборной кампании.

«Обычный американский обыватель, возможно, знает, где находится Израиль, но где находятся ОАЭ — вряд ли. Перед Вашингтоном стоят проблемы посерьезнее, например Китай и Европа. На этом фоне это соглашение — это даже не плюс, а небольшой плюсик», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Пока сложно сказать, как соглашение Израиля с ОАЭ отразится на политике США в отношении Ближнего Востока. По мнению Чупрыгина, если у власти останется Трамп, то, вероятно, этот договор станет некой отправной точкой и будет означать, что американская администрация начала формулировать внятную политику в отношении ближневосточных проблем.