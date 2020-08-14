«Президент услышал»: в Белоруссии выпускают тысячи задержанных

Стихийные народные митинги в Белоруссии не сбавляют оборотов, акции против действующего президента Александра Лукашенко, победившего на выборах в очередной раз, проходят почти в каждом крупном городе республики. Пятая ночь протестов неожиданно привела к исполнению одного из главных требований демонстрантов — выпуску задержанных из мест временного заключения.

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По официальным данным, в ходе акций, которые начались вечером 9 августа, задержали почти 7 тыс. человек. Как не раз отмечали независимые СМИ, в Минске практически нет мест для размещения протестующих, людей задерживали и доставляли в РУВД, СИЗО и даже тюрьмы — зачастую «без официального предъявления обвинений».

Белорусские власти начали отпускать задержанных к вечеру 13 августа, об этом объявила председатель Совета республики Наталья Кочанова. По ее словам,

под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях было выпущено уже более 1 тыс. человек, в том числе несовершеннолетних.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — подчеркнула Кочанова.

Пытки и жестокость силовиков

В то же время в СМИ и социальных сетях начали появляться истории освобожденных белорусов, которые рассказывали о жестких избиениях в следственных изоляторах, пытках и «атмосфере страха» в местах временного заключения.

Как пишет издание Tut.by, у стен изоляторов были слышны крики и стоны людей, а когда задержанных начали отпускать, многих из места заключения увозили с помощью машин скорой помощи — вероятно, люди не могли самостоятельно идти из-за полученных травм, что подтвердили журналистам несколько активистов.

«Я взрослый мужик, но я кричал. Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать»,

— заявил изданию мужчина по имени Михаил.

Силовики начали выпускать людей из изолятора временного содержания в Минске около двух часов утра. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что за четыре часа из ИВС должны быть отпущены все задержанные активисты. При этом информацию о пытках он подтвердить отказался.

«Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил», — подчеркнул замглавы белорусского МВД.

В свою очередь глава ведомства Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике. По его словам, при любой массовой акции при пресечении нарушений общественного порядка так случается.

«Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Есть действительно мирные люди, попавшие «под раздачу», а есть те, кто маскируется под мирное население», — отметил Караев.

К слову, министр не упустил момент с массовым задержанием журналистов разных стран во время протестов, сказав, что выступает против насилия в отношении сотрудников прессы. Однако Караев подчеркнул, что журналистам не стоит «лезть в самое пекло», если они не хотят быть задержанными.

«Нелегитимный президент»

Впрочем, несмотря на решения властей отпустить задержанных, акции протеста были продолжены. Они проходили в формате «живых цепей» солидарности, автомобильных протестов и обычных мирных демонстраций. В то же время за 13 августа увеличилось число участников «всеобщей забастовки» рабочих — к протесту присоединились железнодорожники, сотрудники крупных государственных предприятий и представители других профессий.

Серьезное сопротивление силовики людям ночью 14 августа не оказывали, хотя местные СМИ сообщали о ряде точечных задержаний. Однако вместо открытого подавления в социальных сетях начали появляться спорные материалы, предположительно, с участием военных.

На роликах солдаты показывали боевые патроны и говорили о том, что едут подавлять демонстрации.

Подобные материалы вызвали опасения в белорусских Telegram-каналах, так как инциденты с использованием боевых патронов уже были зафиксированы. Милиционеры как минимум применяли оружие к людям, совершавшим наезд на сотрудников ГАИ — таких случаев насчитывается уже 11.

К слову, вместе с ночными протестами с Запада продолжили поступать сигналы о поддержке активистов. Европейские страны активно обсуждают возможность введение санкций против республики из-за «несвободных и несправедливых выборов», ряд политиков даже поставили под сомнение целесообразность проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Белоруссии.

Однако, пожалуй, самым ярким стало заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Лукашенко больше нельзя считать легитимным лидером. По его словам, в Белоруссии не было свободных демократических выборов.

«Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — резюмировал литовский политик.