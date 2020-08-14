Забастовки и цветы: в Белоруссии продолжается протест. LIVE

Александр Лукашенко заявил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.
«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — добавил президент на совещании по работе стройотрасли.
Минский подшипниковый завод вместе с железнодорожниками и южным рынков в Гродно присоединились к забастовке.
МВД Белоруссии обещает провести проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов, передает ТАСС.
Тем временем в Минске на акцию солидарности вышли учителя, митинг проходит возле здания филармонии. Кроме того, к забастовке решили присоединится сотрудники Минского моторного завода.
К слову, массовое освобождение задержанных по факту можно рассматривать как шаг на встречу народу со стороны властей. Однако на Западе этот жест не слишком оценили после четырех дней жесткого подавления мирных протестов. Как говорил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выборы необходимо провести снова.
«Я предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета, нельзя ждать, белорусы нуждаются в быстрой помощи. И должен быть послан ясный сигнал о санкциях. Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей», — подчеркивал глава чешского кабмина.
Мининформ Белоруссии осуждает насилие в отношении журналистов при освещении протестов в стране. Об этом заявил глава ведомства Игорь Луцкий. Десятки сотрудников СМИ были задержаны во время демонстраций, часть из них до сих пор находится в изоляторе.
Между тем, РИА «Новости» вновь подтверждает отсутствие забастовки на Белорусской АЭС. В минэнерго республики агентству заявили, что персонал станции работает в штатном режиме.
Работники IT-сферы, сотрудники ОАО «СветлогорскХимволокно», Белрыба и шахтеры из Солигорска решили присоединится к забастовке.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко собирается встретиться с бастующими работниками МТЗ, пишут местные СМИ. Как ожидается, глава кабмина прибудет к заводу в ближайшее время.
Белоруссия выразила готовность к диалогу с западными партнерами по ситуации вокруг выборов. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в телефонном разговоре со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
На «Гродно Азоте» работники требуют, чтобы в течение часа выпустили всех задержанных заключенных. Пришел мэр Гродно, вместе с гендиректором завода он пытается ответить на вопросы рабочих. При этом забастовка сопровождается криками «Выборы, выборы» и «Уходи».
У изолятора в белорусской столице собираются люди, готовые бесплатно отвезти активистов домой, передает РИА «Новости». Многие задержанные покидают место временного заключения без личных вещей и с севшими телефонами.
Цепи солидарности в Минске становятся все больше, передает Telegram-канал Nexta Live. Люди стоят даже у кольцевой автодороги в столице.
Вместе с освобождением задержанных в соцсетях и СМИ появляется все больше свидетельств пыток и издевательств со стороны силовиков. К постам прикрепляются фото людей в синяках, а также заключения врачей. Власти официально опровергают данную информацию.
Между тем, освобождение задержанных на акция протеста продолжается. По последним данным, власти освободили двух граждан Латвии и двух украинцев.
Для арестованных, оштрафованных и пострадавших во время белорусских протестов собрали уже более $2 млн, пишут местные СМИ.
К слову, один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало призвал людей продолжить выходить на улицы. По его словам, остановка протестов возможна только при выполнении трех условий.
Во-первых, освобождение всех политических и экономических заключенных. Во-вторых, признание соперницы Лукашенко Светланы Тихановской легитимным президентом и в третьих после назначение временного правительства вместе с проведением новых выборов.
Белорусские пограничники отказали во въезде в страну двум гражданам Латвии. По данным ведомства, туристы планировали помочь «дестабилизации обстановки» в республике.
Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более $15 тыс. В госпогранкомитет отдельно указали, что у одного из них была «татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверху розой ветров».
К «всеобщей забастовке» присоединился Бакунинский авторынок Гомеля. Независимые СМИ также сообщают о протестах на БелАЭС, хотя источники РИА «Новости» эту информацию опровергают.
Тем временем глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ЕС может запретить въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Белоруссии. По его словам, в числе рассматриваемых мер также заморозка активов этих людей.
При этом в Минске продолжается освобождение активистов из изолятора временного содержания. Несмотря на обещания МВД, отпустить всех людей к 6 утра по местному времени, в ИВС все еще остаются задержанные. Вокруг здания дежурят родственники и друзья активистов.
Между тем протест белорусов продолжает получать поддержку со стороны знаменитостей. Пополнил этот список российский телеведущий Иван Ургант. «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал Ургант в своем Instagram. Прикрепив к посту фото бело-красно-белого флага, который активно используют активисты.
Вот так выглядит забастовка на заводе «Гродно-Азот».
Пока ситуация в республике достаточно мирная, работники крупных промышленных предприятий продолжают придерживаться забастовки. Как передает Tut.by, к акции уже присоединились сотрудники БМЗ, Минского электротехнического завода, Минских электрических сетей и многие другие. Параллельно с забастовкой продолжаются демонстрации солидарности — люди, в основном женщины, выходят на улицы и становятся в «живые цепи». Они призывают власти прекратить насилие в отношении активистов.
Одним из главных событий сегодняшнего дня может стать заседание глав МИД стран Евросоюза, которое будет посвящено событиям в Белоруссии. Вполне вероятно, что на этой встрече так или иначе будет решен вопрос санкционного давления на руководство республики.
Запад с беспокойством наблюдает за ситуацией в Белоруссии, отказываясь признавать победу Александра Лукашенко на выборах и угрожая Минску санкционным давлением за подавление протестов. В ЕС действия белорусского лидера называют репрессиями. США могут отказаться отправлять посла в Белоруссию. Впрочем, предпринимаются и попытки привести республику к миру. Например, прибалтийские страны подготовили план выхода Белоруссии из кризиса. Подробнее: в нашем материале.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Белоруссии, где уже пятый день продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия.
За столь короткий срок народное движение успело несколько раз эволюционировать. Начавшись стихийно и впоследствии дойдя до прямого противостояния протестующих с милицией, протест вернулся в мирное, но не менее опасное для властей русло — по всей стране начались забастовки.
Как будет развиваться этот кризис сегодня — рассказываем в текстовой онлайн-трансляции.