Забастовки и цветы: в Белоруссии продолжается протест. LIVE

К слову, массовое освобождение задержанных по факту можно рассматривать как шаг на встречу народу со стороны властей. Однако на Западе этот жест не слишком оценили после четырех дней жесткого подавления мирных протестов. Как говорил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выборы необходимо провести снова.

«Я предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета, нельзя ждать, белорусы нуждаются в быстрой помощи. И должен быть послан ясный сигнал о санкциях. Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей», — подчеркивал глава чешского кабмина.