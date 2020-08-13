«Попытки отдельных партнеров»: Москва заявила о давлении на Минск

В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Россия неоднократно отмечала применение подобных методов в других странах. Москва призывает всех к сдержанности и проявлению благоразумия.

«Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД также назвала безосновательными попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии. По ее словам, «те самые следы ведут в другом направлении». Она выразила надежду Москвы на то, что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, генеральных прокуратур и иных ведомств обоих государств поможет как можно скорее разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России.

Речь идет об инциденте, произошедшем незадолго до выборов президента Белоруссии. Там задержали группу россиян, которую белорусские власти заподозрили в подготовке провокаций во время всенародного голосования.

Волна протестов захлестнула Белоруссию 9 августа после выборов главы государства. Эти демонстрации вскоре переросли в столкновения с силовиками. Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Были и случаи стрельбы на поражение.

Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать факты насилия в ходе протестов.

«Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека», — указано в заявлении организации.

Причина недовольства — результаты выборов, которые огласил ЦИК Белоруссии. Согласно его данным, действующий глава государства получил около 80% поддержки избирателей, а его ближайшая конкурентка — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — примерно 10%.

При этом в штабе Тихановской убеждены, что на самом деле это она получила 70-80% голосов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости провести повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей. По его словам, Вашингтон испытывает схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии и надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Это предложение поддержал премьер-министр Словении Янез Янша. «Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — подчеркнул он.

В свою очередь Евросоюз не считает выборы в Белоруссии свободными и справедливыми, говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза.

Согласно документу, ЕС изучает возможность введения санкций против ответственных за «полицейское насилие».

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — указали в сообщение.