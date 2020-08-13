Тайные встречи: как Канье Уэст поможет Трампу переизбраться

Американский рэпер Канье Уэст, баллотирующийся на пост президента США, регулярно общается с советником и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как пишет The New York Times, последняя встреча сторон прошла в штате Колорадо 7-8 августа, что впоследствии подтвердил сам музыкант.

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По словам Уэста, он обсуждал с Кушнером книгу Клода Андерсона PowerNomics, которая повествует о возможностях по расширению прав афроамериканцев на территории США. Четких подробностей встречи рэпер не привел, но пообещал дать интервью изданию и рассказать о своих контактах с зятем президента США.

При этом с точки зрения обозревателя Forbes Джека Брюстера, главной темой беседы скорее всего стали шансы Уэста на победу в президентских выборах. По словам журналиста, близкие к рэперу источники считают, что Кушнер пытался убедить музыканта продолжить вести предвыборную кампанию. В свою очередь сам Уэст, по информации Брюстера, говорил своему окружению, что

зять Трампа боится его участия в гонке, так как он может победить.

Насколько эта информация верна, судить достаточно сложно, потому что рэпер зачастую действует достаточно неоднозначно в рамках своей кампании. К примеру, в интервью тому же Forbes в начале августа он не стал спорить с тем, что у него практически нет никаких шансов на выборах, однако после публикации материала назвал победу своей главной целью.

Кроме того, Уэст не отрицает, что пытается за счет своего участия в предвыборной гонке оттянуть часть голосов от будущего кандидата от демократов Джо Байдена. С точки зрения западных СМИ, именно это объясняет его контакты с Кушнером, который по факту руководит кампанией президента США Дональда Трампа.

То есть в выдвижении Уэста прослеживается желание республиканцев ослабить Байдена. В таком случае Кушнер помогает рэперу держаться на плаву и зарегистрироваться в качестве кандидата в тех штатах, где срок подачи заявки еще не истек — все-таки предвыборная гонка стартовала более года назад, а Уэст присоединился к ней только в начале июля. В таком случае рэпер выступает в качестве спойлера в предвыборной гонке, что он по факту уже подтвердил.

Спойлер Трампа

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин, Канье Уэст — действительно спойлер, который действует в интересах Трампа.

«Однако не думаю, что здесь присутствует злой умысел или какая-либо договоренность. Если бы у Уэста была какая-та договоренность с Кушнером, они бы вряд ли стали встречаться и привлекать внимание прессы», — добавил эксперт.

На кого именно нацеливается кампания рэпера, вряд ли является секретом: в основном это афроамериканцы и просто поклонники Уэста. Его популярность как исполнителя — факт не оспоримый, по крайней мере в США, но это не гарантирует политический успех.

Собственно, это и демонстрируют последние опросы общественного мнения. Так, по исследованию Morning Consult от 12 августа, рэпер получает всего 2% поддержки, даже среди афроамериканцев его решение идти в президенты поддерживают лишь 2% респондентов.

«Как кандидат рэпер сможет оттянуть голоса молодых темнокожих на себя, которые в основном голосуют за демократов. Речь идет о нескольких процентах, именно их не получит Джо Байден (основной соперник Трампа на выборах)», — уверен Александр Домрин.

Как столь малый процент может повлиять на исход президентской гонки — вопрос достаточно спорный. Скорее всего фактор Уэста сыграет в тех штатах, где нет значительного преимущества одного кандидата над другим.

В таком случае рэпер может оттянуть на себя несколько процентов голосов и обеспечить победу Трампу.

Если это произойдет, у американского президента, который пока явно проигрывает гонку, определенно будет повод повторить свой легендарный твит, ставший мемом: «Спасибо, Канье, очень круто!»

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Тем не менее пока Уэст смог стать кандидатом всего в нескольких штатах, что опять-таки подтверждает отсутствие соглашений с республиканцами. Вряд ли включение рэпера в гонку произошло бы так поздно, если бы этот шаг был согласован и продуман. Время на регистрацию постепенно истекает, поэтому эффективность Уэста как спойлера становится достаточно сомнительной.

Антипод Перо?

Формально Уэст мог бы стать успешным независимым кандидатом, способным повлиять на борьбу двух основных партий. Подобные прецеденты в американской истории уже бывали. В частности, американский бизнесмен Росс Перо в 1992 году смог получить почти 19% голосов на президентских выборах — чего не удавалось независимым кандидатам в течение 80 лет.

Тогда Перо сработал в качестве настоящего спойлера, правда, в пользу демократов, а не республиканцев. Кандидат-консерватор смог перетянуть на себя часть голосов лояльных Республиканской партии избирателей, тем самым обеспечив поражение президента Джорджа Буша-старшего и победу демократа Билла Клинтона.

Если рассматривать историю Перо и сравнивать ее с Уэстом, возможно, у рэпера был бы шанс повторить подобный успех, если бы он начал свою предвыборную кампанию вовремя и грамотно подошел к составлению своей программы. В текущих же обстоятельствах до сих пор неизвестно, что Уэст собирается предложить избирателям. Пока он провел единственную встречу с людьми в городе Чарльстон, на которой высказал свое мнение о расизме, правах афроамериканцев, абортах, оружии и ЛГБТ.

«Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, — это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной», — говорил Уэст, а также обещал выплатить по $1 млн каждой семье с ребенком, дабы остановить аборты.

Ряд западных СМИ после выступления рэпера опубликовали ироничные статьи, в которых сетовали на плохое «психическое здоровье» Уэста. Почву для спекуляций на эту тему музыкант создал не только своими заявлениями, но и образом — рэпер пришел в бронежилете, а на голове у него было выбрито «2020». После эмоциональной речи на встрече с избирателями музыкант опубликовал несколько резонансных твитов о том, что жена и теща пытаются запереть его с доктором. После чего его жена Ким Кардашьян напомнила подписчикам в Instagram, что Уэст страдает от биполярного расстройства.

Впрочем, до президентских выборов в США остается еще чуть больше двух месяцев, поэтому кампания Уэста вполне может измениться в лучшую сторону. Вряд ли ему удастся дойти до уровня Перо как независимого кандидата, но он определенно окажет влияние на выборы, если не откажется от гонки до 3 ноября.