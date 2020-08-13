На бис: Помпео просит повторить выборы в Белоруссии

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей. Такое заявление американский политик сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

Как отметил Помпео, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Предложение Помпео о проведении повторных выборов поддержал и сам премьер-министр Словении. «Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

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Особенно тревожно ситуацию в Белоруссии воспринимает Евросоюз, который не считает выборы в Белоруссии свободными и справедливыми. Об этом говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза. В документе отмечается, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за «полицейское насилие».

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — подчеркнули в заявлении.

Представители Евросоюза отметили, что изучат действия белорусских властей в этой ситуации и проведут глубокую переоценку отношений с Белоруссией.

В документе уточняется, что это может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие, аресты и фальсификацию результатов выборов.

Существует мнение, что ответственность за происходящее в Белоруссии лежит не только на властях страны, но и на России. С таким заявлением выступил в эфире программы Польского радио «Сигналы дня» польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. В связи с этим он предложил ввести санкции против Москвы.

«Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, я полагаю, что белорусы сами смогут справиться со строительством демократии», — считает евродепутат.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день внимание Евросоюза направлено на регион Средиземного моря, и ЕС стоит спиной «к своему собственному восточному флангу и <...> мало интересуется тем, что происходит за границами союза».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, слова которого приводит ТАСС, подчеркнул, что предложение депутата поражает наглостью и цинизмом.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что призыв евродепутата раскрывает истинные цели западного истеблишмента по подрыву сотрудничества Москвы и Минска, цитирует его ТАСС.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, по итогам которых победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно отчету ЦИК, всего в стране его поддержали 80,08% избирателей, то есть 4,6 млн человек, а его главную конкурентку Светлану Тихановскую — 10,09%, то есть 587,4 тыс. человек. Остальные три кандидата разделили между собой около 4% голосов. Еще 4,6% выступили против всех.

Штаб оппозиционерки Тихановской выразил категорическое несогласие с данными, приведенными ЦИК. В штабе утверждают, что на самом деле Тихановская получила 70-80% голосов избирателей.

Сразу после закрытия избирательных участков 9 августа в стране начались протестные акции, которые вскоре переросли в столкновения демонстрантов с представителями правоохранительных органов. Силовики начали использовать против митингующих слезоточивый газ, резиновые пути и светошумовые гранаты.

Самая сложная ситуация складывается в Минске, где в результате протестов погиб один человек. Митингующие строят баррикады. Таким образом белорусы выражают несогласие с результатами выборов и политикой действующей в стране власти.