Отдых в Минске: белорусы нашли российский след на протестах

Белорусское государственное информационное агентство БелТА опубликовало в своем Telegram-канале видео оперативной съемки с задержанными на протестах. Как указало агентство, на кадрах — «провокаторы беспорядков», среди которых якобы есть россияне.

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На видео задержанные отвечают на вопросы правоохранителей о месте проживания. По их словам, они приехали из России в Белоруссию на отдых. «Сегодня отдыхал в Минске с другом», — рассказал один их них. Он уточнил, что остановился в санатории «Журавушка». Второй человек заявил, что находится в белорусской столице с туристическими целями.

Других официальных подтверждений задержания российских граждан, якобы принимавших участие в беспорядках в Минске, на данный момент нет.

По информации телеканала «Дождь», задержанные — сотрудники «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов. «Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь. Это провокация», — говорится в заявлении организации.

В Белоруссии сохраняется неспокойная обстановка. Протесты начались вечером 9 августа — в день выборов президента республики — сразу после закрытия избирательных участков. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10%.

Антиправительственные демонстрации, вызванные несогласием с такими результатами, быстро переросли в столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов. В попытке разогнать протестующих силовики применяют спецтехнику, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Демонстрацию пытаются подавить спецподразделения «Алмаз» и «Альфа».

В результате беспорядков травмы получили сотни людей. Самая сложная обстановка сложилась в белорусской столице, там один митингующий погиб. В Минске и некоторых областных центрах протестующие возводят баррикады. Против силовиков используют файеры, брусчатку и коктейли Молотова.

Задержаны около 3 тыс. человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников органов правопорядка. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По мнению Лукашенко, оппозиция таким образом пытается устроить революцию. Он также не исключил, что протестующими управляют из-за границы.

Белорусский парламент осудил попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Как указано в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, действия правоохранительных органов в отношении участников акций протеста в Белоруссии «адекватны провокациям участников несанкционированных акций».

«Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — подчеркнули в парламенте.

На ситуацию в Белоруссии обратили внимание в ООН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвало белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова и мирных собраний граждан.

«Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

Она отметила, что ООН уже не первый раз призывает власти Белоруссии обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирные собрания и объединения.

Как напомнила Тросселл, любое применение силы со стороны правоохранительных органов должно соответствовать принципам «необходимости и соразмерности».

Она также выразила обеспокоенность УВКПЧ ООН сообщениями об использовании резиновых пуль, водометов и «электрошоковых гранат» против мирных демонстрантов. Кроме того, в организации обратили внимание на информацию об ограничении интернета. По ее словам, это приводит к «неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации».