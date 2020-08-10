Протест победил: правительство Ливана ушло в отставку

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства. Это произошло на фоне массовых беспорядков и протестов в Бейруте в последнюю неделю.

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Кабинет министров, сформированный в январе при содействии поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и ее союзников, собрался в понедельник, 10 августа, на встречу, на которой министры выразили желание уйти в отставку.

Накануне уволились министры информации и окружающей среды, а также несколько депутатов, а в понедельник утром министр юстиции последовал за ними.

Министр финансов Гази Вазни, ключевой переговорщик с Международным валютным фондом по плану спасения Ливана из финансового кризиса, также оставил пост, передает Reuters.

В результате взрыва в порту 4 августа 2750 тонн аммиачной селитры погибли по меньшей мере 163 человека, более 6 тысяч получили ранения. Оказалась разрушена большая часть оживленной прибрежной инфраструктуры.

Ливанский кабинет министров решил передать расследование дела о взрыве в судебный совет — высший судебный орган Ливана, решения которого не могут быть обжалованы. Совет обычно занимается самыми серьезными делами, относящимися к безопасности страны.

По оценкам официальных органов, ущерб от взрыва составил около $15 млрд. Власти не могут себе позволить такие траты — в Ливане был объявлен дефолт по госдолгу, превышающему 150% ВВП страны. Кроме того, переговоры с МВФ зашли в тупик.

Произошедшее усугубило последствия политического и экономического кризиса, длящегося с осени прошлого года. Сейчас почти треть жителей страны не имеют работы. Ливанский фунт потерял примерно 80% своей стоимости менее чем за год.

В итоге в центре Бейрута вспыхнули демонстрации: некоторые протестующие бросали камни и коктейли Молотова в сотрудников сил безопасности, охранявших вход в здание парламента, силовики ответили слезоточивым газом.

В ночь на воскресенье, 9 августа, в ходе антиправительственных протестов погиб полицейский — он упал в шахту лифта, спасаясь от преследования разъяренной толпы.

Всего более 700 человек получили травмы, 55 из них были госпитализированы. Бойцы спецподразделений полиции применили слезоточивый газ против нескольких тысяч людей, которые собрались на Площади мучеников.

Демонстранты пытались прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть в здание парламента, а затем предприняли штурм нескольких правительственных министерств.

Группа мятежников — около 200 человек — во главе с несколькими отставными армейскими офицерами пробралась в министерство иностранных дел и объявила здание «штабом революции».

Они скандировали революционные лозунги и жгли фотографии президента Ливана Мишеля Ауна.

В какой-то момент протестующие ворвались также и в здания министерств экономики и энергетики, и в штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана. Последнее здание — очевидная мишень для протестующих, которые обычно называют действующую ливанскую власть «правительством банков».

Люди потребовали отставки властей, проведения досрочных выборов и изменения работы государственных институтов. Однако вскоре прибывшее подкрепление в виде армейского спецназа с использованием резиновых пуль вытеснило захватчиков из всех правительственных офисов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил на виртуальном брифинге для стран-членов ООН о важности «достоверного и прозрачного расследования, которое бы установило причину взрыва и привлекло всех виновных к ответственности, поскольку это требует ливанский народ».

«Также важно, чтобы реформы проводились таким образом, чтобы удовлетворить потребности ливанского народа в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Посольство США в Ливане одобрило протесты.

«Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех участников конфликта воздерживаться от применения насилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Ливанский народ слишком много пострадал, и заслуживает того, чтобы их лидеры прислушивались к народным требованиям о прозрачности и подотчетности», — указали в американском диппредставительстве.

Позднее президент США Дональд Трамп выразил намерение оказать «существенную» поддержку Ливану. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами после совещания группы лидеров стран по помощи Ливану. Данное мероприятие было инициировано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе расследования причин взрыва выяснилось, что за последние семь лет официальные лица Ливана били тревогу по поводу «пороховой бочки» с химикатами по крайней мере 10 раз, один раз выступив прилюдно с предупреждением о том, что селитра может «взорвать весь Бейрут».

Сообщалось также, что ливанские власти конфисковали груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Как пишет газета The New York Times, судя по снимкам со спутника, это судно затонуло в порту Бейрута в 2018 году.