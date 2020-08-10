«Народ хочет мести»: куда ведут протесты в Бейруте

Массовые антиправительственные протесты в Бейруте замерли в ожидании действий со стороны ливанских властей. В ночь на 10 августа ситуация в целом была достаточно спокойной, не считая ряда небольших столкновений в центре города. Активистов блокировали отряды военных, оказывающих поддержку силам правопорядка.

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Как отмечает ТАСС, протестующие ожидают отставки правительства в качестве ответа властей на ситуацию в городе, который серьезно пострадал от мощного взрыва на одном из складов в порту 4 августа. Кабмин уже решили покинуть как минимум два его члена — министр информации Маналь Абдессамад и министр окружающей среды Дамианос Каттар. Они написали заявление об отставке и извинились перед жителями Ливана.

Антиправительственные протесты вспыхнули в Бейруте в ночь с 6 на 7 августа и достаточно быстро утратили мирный характер. Демонстрации переросли в массовые столкновения с полицией и силами армии.

Митингующим удалось захватить здания четырех министерств, но направленные в город военные смогли выбить активистов с территории правительственного комплекса.

Главные требования протестующих достаточно просты — отставка правительства, роспуск парламента и международное расследование обстоятельств взрыва в порту, который унес жизни как минимум 154 человек и ранил около 5 тыс. человек. Власти Ливана считают, что инцидент произошел из-за сварочных работ, спровоцировавших возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Однако с точки зрения демонстрантов главной причиной взрыва стала «коррупция» и «халатность» правительства. На их стороне отчасти показания глав порта и начальника таможни, которые неоднократно требовали от властей экспортировать или продать селитру для обеспечения безопасности порта. При этом официальное расследование берет уклон в отношении нарушений именно со стороны начальства порта: представители администрации уже помещены под домашний арест до установления всех причин происшествия. Активистов такой расклад не устраивает, они считают виновными именно власти.

Во время протестов пострадали более 700 человек и погиб как минимум один сотрудник правоохранительных органов.

Вряд ли это окончательные цифры, так как несмотря на затишье ливанцы готовы продолжить протест. Настрой граждан нельзя назвать несерьезным. Лозунги на митингах звучат достаточно провокационные: «Народ хочет мести», «Правительство убивает нас» или «Бейрут — столица революции».

Показательным также стал инцидент с «виселицей», на которой активисты повесили картонные фигуры президента Мишеля Ауна, премьера Хасана Диаба, председателя парламент Набиха Берри и лидера «Хезболлы» Хассана Насраллы. Да и попытки прорваться к зданию законодательного органа и ряда банков явно нельзя забывать.

Затишье перед бурей

Причин для небольшой приостановки демонстраций может быть несколько. Во-первых, заявление Диаба о готовности пойти на досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса. Как говорил премьер, его правительство не цепляется за власть и собирается внести это предложение на рассмотрение парламента.

«Мы хотим принять решение, которое спасет страну. Выйти из структурного кризиса в стране можно только через досрочные парламентские выборы. Мы сейчас находимся в чрезвычайном положении. На кону судьба страны и ее будущее», — отметил Диаб.

По его словам, власти собираются в кратчайшие сроки завершить расследование взрыва в порту — выяснить все детали инцидента и найти виновных. Премьер также подчеркнул, что трагедия произошла из-за «коррупции», правда не уточнил чьей именно. Однако местные СМИ уже указали, что правительство собирается выставить руководство порта в качестве виновных, к 9 августа по делу о взрыве арестовано 16 человек, и высокопоставленных чиновников среди них нет.

Формально назначение досрочных выборов станет частичным ответом на требования протестующих, только вот смогут ли они разрешить кризис и одобрит ли их парламент — неизвестно. К примеру, депутаты от националистической партии «Катаиб» законодательный орган покинули, призвав своих коллег сделать тоже самое. Лидер партии Сами Джмейль и вовсе присоединился к протестам, заявив о строительстве нового Ливана на руинах старого.

Главным камнем преткновения в случае перехода к выборам станет то, как проводить голосование без консенсуса в политических кругах. Вопрос голосования достаточно болезненный для Ливана.

Последний раз выборы проводились девять лет назад и власти до сих пор не могут согласовать единый механизм для новых.

В частности, последний закон о выборах от 2017 года вызывает крупные споры среди различных политических сил, что не добавляет стабильности ситуации.

При этом власти также не могут выполнить сразу два требования протестующих, поскольку проведение выборов без правительства может привести к полной потере контроля над республикой — переживающей не самый лучший период своей истории из-за взрыва в Бейруте с политической и экономической точки зрения.

«Гнев народа в Ливане продолжается уже почти год. Массовые демонстрации уже были организованы прошлой осенью после экономического кризиса. На этот раз терпение населения исчерпало себя, они хотят положить конец коррумпированной политической системе», — пишет обозреватель Franceinfo Дайан Шлингер.

Иностранный аспект

Вероятно, частично спасти ситуацию может второй фактор, повлиявший на массовые антиправительственные протесты, а именно зарубежная поддержка непосредственно граждан Ливана — в особенности со стороны Франции. Париж по традиции испытывает определенный интерес к своим бывшим колониям, и Бейрут не является исключением. Скорее всего поэтому французы выступают рупором по сбору международной помощи республике.

9 августа состоялась донорская видеоконференция, организованная Францией, где различные государства договорились выделить ряд средств Ливану. Всего получилось собрать около €250 млн в рамках краткосрочной помощи. Среди самых крупных спонсоров выступили Евросоюз и Великобритания, стороны пообещали выделить по €33 млн и €22 млн соответственно.

Французский лидер Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за распределение средств и отметил, что они будут направлены населению республики, но их получение зависит от выполнения ряда условий со стороны властей Ливана.

Так, правительство обязано провести политические и экономические реформы, а также организовать прозрачное расследование взрыва в порту, в соответствии с требованием народа, что в итоге должно открыть путь к международной поддержке Ливана. Всего в конференции были задействованы более 36 государств и организаций, но в списке приглашенных не попали Россия и Турция — хотя обе страны уже активно оказывают поддержку Ливану для восстановления республики.

Сам Макрон на видеоконференции оговорился, что Москва и Анкара не смогли присоединиться к мероприятию, но выразил надежду на то, что они одобрят инициативу Франции и других государств. При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин говорил, что российская сторона помогает республике без какого-либо политического подтекста, пока вокруг раздаются голоса о фактической интернационализации ливанской проблемы — что может еще больше обострить ситуацию.

Предложение Франции по гуманитарной помощи ливанским властям в целом можно назвать своего рода ультиматумом, что вряд ли позитивно оценивают в правительстве.

Как минимум один пункт для получения поддержки они уже отказались выполнить: речь идет об участии других государств в расследовании взрыва в порту.

По данным арабских СМИ, в Ливане серьезно опасаются, что происшествие может стать поводом для вмешательства во внутренние дела республики. Их подозрения подогревают различные сообщения об участии иностранных сил в протестах и о том, что ряд активистов якобы получают поддержку из-за рубежа.

Однако с учетом общей ситуации Ливану так или иначе необходима международная поддержка — только по предварительным данным ущерб Бейруту оценивается в $5 млрд и это без учета того, что около 300 тыс. человек остались без крова, а в мире продолжает бушевать пандемия коронавируса.

Революция?

Ряд западных СМИ рассматривают ситуацию в стране как вполне четкие предпосылки для революции, а в худшем случае — гражданской войны. На это указывает активное участие в протестах оппозиционных сил, опять-таки партии «Катаиб» — ключевого участника Гражданской войны 1975–1990 годов. Хотя если тогда ее сторонники придерживались достаточно радикальных позиции в отношении мусульман, то теперь положение вещей изменилось и даже жена Джмейля — суннитка.

Однако перемены в идеологии партии не отменяют их традиционного противостояния с «Хезболлой», которая делает большой уклон в сторону шиитов и с точки зрения Запада, якобы является настоящим правителем Ливана. Это отчасти прослеживается по ситуации с захватом правительственных объектов в Бейруте:

представители «Хезболлы» пригрозили самостоятельно урегулировать протесты, если ливанская армия не вмешается — и в кратчайшие сроки власти дали соответствующее поручение.

При самом негативном раскладе протесты могут привести к открытой борьбе между оппозиционными силами и «Хезболлой», которая пользуется активной поддержкой Ирана, что еще больше дестабилизирует ситуацию в республике.

Как пишет обозреватель газеты L'Opinion Фади Ассаф, Ливан переживает глубокий кризис, угрожающий его существованию как государства и как нации.

«Власти должны проявить ответственность и скромность, в том числе «Хезболла», которая стоит за правительством. Необходимо обеспечить постепенную нормализацию национальной политической жизни, если они желают разрешить ситуацию», — подчеркивает Ассаф.

Впрочем, пока делать выводы «революционного толка» преждевременно, поскольку выборы в парламент с последующим роспуском правительства действительно могут сгладить ситуацию в республике или как минимум сбавить градус напряженности.