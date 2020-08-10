СМС от госдепа, судьба TikTok, выборы в Белоруссии: о чем пишут телеграм-каналы

Кажется, весь мир живет ожиданием выборов президента США, до которых осталось всего три месяца, и все, что с этим связано (в том числе бесконечные обвинения в адрес России) опять оказалось в центре внимания телеграм-каналов.

«Адекват» не прошел мимо заявления американских разведчиков о том, что Россия якобы опять помогает Трампу.

Справедливости ради, обвинения были брошены еще и в адрес Китая, а также Ирана — они, напротив, не хотят переизбрания действующего президента США, но кого в американских СМИ волнует Тегеран и Пекин, когда есть сюжетная линия, связанная с Москвой.

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«Так, я правильно все понимаю? — вопрошает «Адекват». — Россия в США, пытаясь помочь Трампу переизбраться, воюет против Китая и Ирана, пытающихся не допустить победы Трампа?»

«Что-то какой-то проходной двор, а не мировой гегемон», — иронизирует канал.

Сами же США не постеснялись предложить россиянам посредством SMS вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США.

«Мейстер» комментирует этот демарш таким образом: «Заметим, что если никакого российского вмешательства не было, то посольство США ничего не нарушило, кроме норм этикета и приличия — как-то все же нехорошо спамить граждан страны пребывания призывами послужить чужой стране. Но если оно было, то в таком случае посольство США призывает граждан России к государственной измене, что образует состав преступления под названием «подстрекательство».

«Вряд ли это входило в планы госсекретаря Помпео, — полагает канал. — Скорее он всё же сам не верит в российское вмешательство, а потому и утверждает программу Rewards for Justice. Заметим, что вся программа представляет собой сплошное и простосердечное заявление «Я твой дом труба шатал», ибо начисто игнорирует любой суверенитет, кроме американского».

Тем временем, по некоторым опросам, отрыв Байдена от Трампа достигает уже двузначных значений и на этом фоне стало все больше предсказаний о том, что победа бывшего вице-президента над нынешним главой государства 3 ноября уже практически гарантирована.

В этой связи в последние несколько дней практически во всех СМИ, в том числе российских, появилось предсказание некоего профессора Лихтмана, который не ошибся в победителях всех уже прошедших выборов, начиная с 1984 года. Так вот, он полагает, что в 2020 году победит Байден.

Над этой ситуацией посмеивается Никита Кричевский в своей «Антискрепе».

«Когда республиканцы намерены отказаться (!) от повторного выдвижения Трампа в президенты от партии, профессором Лихтманом может быть каждый», — иронизирует профессор.

Сам же Джо Байден стал чаще общаться с журналистами (все-таки день выборов приближается), и это стало причиной многочисленных казусов.

Об одном из таких пишет ИА «Стекломой».

«Корреспондент CBS News спросил у Джо Байдена, прошел ли он тест на умственные способности, который ранее успешно сдал Дональд Трамп. Тест, о котором идет речь, направлен на выявление признаков деменции у тестируемого. Как и следовало ожидать, старик Байден гневно отверг предложение журналиста, заявив «это тоже самое, если бы тебя перед приемом на [журналистскую] работу тестировали на кокаин».

«При этом всего месяц назад Байдену задали аналогичный вопрос, и он ответил, что «постоянно тестируется». Само видео лучше всяких тестов демонстрирует психическое состояние главного кандидата в президенты: он держит внимание и говорит связно первые 5-7 секунд, после чего начинает запинаться, забывать слова и менять тему», — отмечает канал.

Ну, а «Доктор прописал» пишет о том, что республиканцев заподозрили в тайной поддержке Канье Уэста.

«Он успешно прошел регистрацию в нескольких штатах - Висконсине, Огайо, Вермонте, Арканзасе, Колорадо. И в этом ему якобы помогают активисты и юристы, связанные с республиканцами. Цель какая? Отнять у Байдена голоса черных избирателей», — рассуждает канал.

Ну и о еще одном скандале, который на прошлой неделе комментировал даже российский МИД. Речь об отжиме Трампом у китайской компании TikTok в пользу Microsoft.

Билл Гейтс недвусмысленно дал понять, что выступает против сделки между Microsoft и TikTok, которую он назвал «чашей с ядом», заметил РИАN.

«По мнению основателя Microsoft, если компания решится на покупку китайского приложения, ей придется учитывать условия, поставленные Дональдом Трампом, среди которых возможное участие в сделке Министерства финансов США, что «вдвойне странно», — пишет канал. — Но отклонить эту сделку Гейтс формально не в силах. Сейчас он занимает в компании должность советника по технологиям».

Также в телеграм-каналах начали анализировать итоги выборов президента Белоруссии и ночных беспорядков. ЦИК объявил, что на них с огромным перевесом победил Александр Лукашенко.

«Победа в первом туре с 10-ти кратным перевесом. Вопрос: кто признает результаты? — задается вопросом политолог Марат Баширов в своем «Политджойстике». — Мы признаем. С Европой понятно - будет долго думать и ждать отчеты наблюдателей. Признает ли Украина? США не признают и введут санкции».

На этом все! До следующей недели.