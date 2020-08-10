«Мы не признаем»: Тихановская объявила о победе на выборах

Тихановская отказалась признавать результаты выборов в Белоруссии

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. По ее словам, озвученные результаты голосования — победа Лукашенко (80% за действующего президента) — не совпадают с цифрами, полученными ее штабом. Кроме того, она назвала «несоразмерными» меры по разгону протестов, охвативших страну ночью.

Светлана Тихановская, кандидат на пост главы Белоруссии, отказалась признавать обнародованные ЦИК республики предварительные результаты выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — подчеркнула она на брифинге.

Кроме того, Тихановская объявила себя победителем на выборах. Оснований для своего ареста она не видит, сказала политик в ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии», — заявила кандидат.

По мнению Тихановской, белорусское руководство предприняло «несоразмерные меры» при разгоне демонстраций. «Мы за мирные перемены. <...> Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось», — резюмировала она.

Накануне вечером Тихановская обратилась к милиции и войскам Белоруссии, призвав их «помнить о том, что они часть народа».

«Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры — я знаю, что вы можете это сделать», — заявила политик. Она призвала недовольных избирателей бороться с провокациями на демонстрациях и не давать силовикам повода для жесткой реакции.

Кроме того, Тихановская выразила уверенность, что «завтра белорусы проснутся в новой стране». В штабе кандидата отмечали, что призывать людей к протестам не будут — и не хотят, чтобы укреплялся «образ боевиков» в глазах милиции и сомневающихся граждан.

В то же время »Sputnik Белоруссия» сообщало, что штаб Светланы Тихановской забаррикадировался на фоне проходящих в центре Минска столкновений силовиков и протестующих. Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

«Есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске», — заявили представители штаба.

Столкновения с силовиками и массовые демонстрации прошли этой ночью во всех белорусских городах. Недовольные «режимом Лукашенко» граждане страны выходили на улицы, скандируя «Уходи!» и требуя перевыборов. Сообщается о более чем десятке пострадавших людей, но точные цифры по-прежнему неизвестны. Кроме того, задержано несколько сотен протестующих. В центре Минска ОМОН применял светошумовые гранаты, водометы и даже резиновые пули.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23% голосов. «За Лукашенко <...> проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек», — передает ее слова РИА «Новости». В штабе Тихановской считают, что победила она — тоже с 80%, против 9% у действующего главы государства.

Наблюдатели из стран СНГ признали выборы легитимными и прошедшими в соответствии с законодательством и демократическими стандартами. Главы государств бывшего СССР, в том числе и президент РФ Владимир Путин, поздравили Лукашенко с победой. Кремль также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и процветание России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Поздравил действующего главу РБ с победой и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов отказаться от насилия и пожелал хороших отношений украинцев с белорусами.

Без эксцессов в день выборов не обошлось — белорусские силовики задержали около 10 российских журналистов. Среди них — трое сотрудников телеканала «Дождь», внештатные сотрудники российского видеоагентства Ruptly, корреспондент Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов (его, по данным очевидцев, избили и унесли без сознания в неизвестном направлении). По-прежнему задержаны 33 гражданина России, которых официальный Минск назвал «боевиками». Власти РФ потребовали освободить своих граждан, задержание их и основание для этого Москва считает надуманным и бездоказательным шагом.