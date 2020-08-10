«Насилие — не выход»: Зеленский дал совет белорусам

Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия после выборов

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Белоруссии придерживаться демократических стандартов «цивилизованного мира». Уличное насилие не является выходом из сложившейся ситуации, считает украинский лидер. Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в том, чтобы Белоруссия была «по-настоящему независимой» и демократической страной.

Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в «цивилизованном мире» демократических стандартов. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

«Беларусь в своих действиях должна <...> постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной», – сказал украинский президент.

Он также отметил, что Белоруссия должна быть стабильной и богатой страной, поскольку именно эта республика — «ближайший сосед» Украины, и для Киева «совсем не безразлично, что будет с его друзьями далее».

Зеленский признал, что многие белорусы несогласны с объявленными ЦИК страны предварительными результатами выборов. Напомним, при явке более 84% действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — около 9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают, и по их данным — победила именно она.

«Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Белоруссия оказалась в трудной кризисной ситуации, и необходимо обсуждать дальнейшие шаги — чтобы понять, по каким принципам выстраивать общественное взаимодействие в стране. Лишь взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость Белоруссии и «обеспечить ее путь к свободе», резюмировал Зеленский.

Наконец, украинский лидер предостерег белорусов от эскалации насилия – это повлечет за собой, по его словам, «очень горькие последствия».
Президент РФ Владимир Путин, тем временем, уже поздравил Лукашенко с победой на выборах. Российский лидер направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму.

Кремль рассчитывает на дальнейшее развитие российско-белорусских отношений на взаимовыгодной основе, говорится в поздравлении Путина. Важно углублять сотрудничество в Союзном государстве, усиливать интеграционные процессы по линии ЕврАзЭС и СНГ.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — говорится в телеграмме президента РФ.

Председатель миссии наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли «организованно и достойно». Он оценил избирательный процесс положительно, отметив «политический накал», возникший вокруг выборов президента РБ.

«Выборы были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан», — резюмировал Лебедев.

Лукашенко после выборов заявил, что «политика должна быть одна – люди». Это заявление стало первыми словам президента Белоруссии после массовых протестов и столкновений с милицией, охвативших все крупные белорусские города в ночь после выборов.

По данным СМИ, силовики задержали несколько сотен недовольных результатами выборов граждан страны. Кроме того, были задержаны непосредственно в день голосования российские журналисты телеканала «Дождь» и ряда других медиа, а также стрингеры видеоагентства Ruptly.

Светлана Тихановская во время ночных протестов призвала белорусскую милицию и армию «помнить о том, что они – часть народа». Она также попросила избирателей предотвращать провокации и не давать повода к применению насилия.

«Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — подчеркнула она.

Стоит добавить, что в Белоруссии по-прежнему остаются 33 российских гражданина, задержанных КГБ в конце июля. Официальный Минск назвал их «боевиками ЧВК Вагнера», после чего направил список имен на Украину, власти которой захотели экстрадировать часть задержанных россиян и судить за «преступления в Донбассе».

Москва выразила протест в связи с незаконным задержанием и назвала обвинения надуманными, потребовав освободить граждан России. Впоследствии Лукашенко заявил, что «договорился» с Путиным по поводу 33 россиян.