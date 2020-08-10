Удушение Европы: в Совбезе РФ рассказали о политике США

Соединенные Штаты готовы «удушить» страны Европы, стремясь достичь своих интересов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает РИА «Новости».

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите»,

— пояснил позицию Вашингтона член Совбеза.

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Он отметил, что США намеренно уничтожают международные соглашения в военной сфере — Договор РСМД и Договор по открытому небу, от которых безопасность Европы зависит напрямую.

«[США делают это] чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин», — считает Венедиктов. Он также напомнил, что Вашингтон активно старается всеми правдами и неправдами не дать Европе получать дешевый газ по «Северному потоку – 2».

Россия и Германия, берега которых соединяет трансбалтийский газопровод, неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — это не политический, а сугубо экономический проект. Однако Польша, страны Прибалтики, Украина и США регулярно критикуют СП-2, называя проект «угрозой» европейской энергетической безопасности. Американская администрация хочет поставлять свой сжиженный природный газ в Европу — танкеры из США уже отгружали голубое топливо из-за океана в портах Польши.

Против немецкого порта Засниц, где пройдет СП-2, власти США хотят ввести санкции и «разрушить его экономически».

Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Я глубоко обеспокоен <...> угрозой их [санкций США] применения против европейских компаний и интересов», — подчеркнул он.

7 июля посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр также заявил, что строительство газопровода завершится, «пусть и с задержкой». Он также добавил, что проект американских санкций в отношении стран-участников проекта не повлиял на отношение немецких властей к газопроводу.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп критикует власти ФРГ за «недостаточные усилия» по поддержанию боеготовности НАТО. Он неоднократно требовал у Берлина повысить взносы на нужды Североатлантического альянса до 2% ВВП — однако Германия отказывается это делать. После многократных препираний и публичных угроз Трамп объявил о выводе части американских войск с немецких баз. Эксперты полагают, что таким образом Вашингтон показывает, насколько обороноспособность Германии зависит от НАТО. Однако при этом очевидно, что

Трамп хочет изобразить это в выгодном для него свете — а войска США находятся в Германии с конца Второй Мировой войны, изначально являясь частью союзной оккупации уничтоженного Третьего рейха.

В то же время Трамп регулярно заявляет, что намерен существенно сократить американские военные контингенты по всему миру — части Вооруженных сил США выводятся с Ближнего Востока и Афганистана.

На фоне вывода части американских войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу. Вскоре президент Польши Анджей Дуда принимал у себя главу Белого дома. Встреча состоялась 24 июня, и в ходе совместной пресс-конференции он намекнул на желание Варшавы принять выведенных из Германии солдат.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в его стране нет антироссийских настроений, а Варшава критикует политику любых стран, конкретные действия которых ей не нравятся. «Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако

есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2»», — подчеркивал он.

Российские власти, добавим, не раз заявляли, что СП-2 обязательно будет доведен до конца и достроен — несмотря на чинимые третьими странами препоны.