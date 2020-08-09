Целей почти не осталось: советник Трампа рассказал о санкциях

У американской администрации практически не осталось целей для новых санкций в России, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — констатировал О'Брайен в интервью CBS. Так он ответил на вопрос о том, что именно предпринимает администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» на выборах.

При этом он отметил, что, хотя возможностей для введения новых санкций осталось не так много, Вашингтон продолжает посылать сигналы Москве.

О'Брайен заявил, что Соединенным Штатам известно о попытках КНР, России и Ирана повлиять на выборы. «Мы знаем об этом и принимаем меры, вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран. Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента [США Дональда] Трампа или [кандидата от Демократической партии] Джо Байдена — это никакого значения не имеет», — подчеркнул советник американского президента.

Ранее о вмешательстве России в выборы в США говорил директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. Он утверждал, что российские власти якобы пытаются поддержать Трампа и очернить Джо Байдена, поскольку считают его представителем «антироссийского истеблишмента».

«Это согласуется с публичной критикой Москвы в его (Байдена. — «Газета.Ru») адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России», — подчеркнул Эванина.

Вместе с тем Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные заявления «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 августа объявил о возможных выплатах до $10 млн за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешается в выборы в Соединенных Штатах.

Как написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». По ее информации, к сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за «письма счастья»? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. «Получи», естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ», — отметила представитель МИД.

Она обратила внимание, что начались публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных «американскими «дипломатами» аккаунтах, которые сопровождаются «тихим, но методичным сбором персональных данных».

В рамках подготовки к предстоящим выборам в США Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте подготовил доклад о «столпах российской дезинформации».

В этом документе систематизирована концепция «российской пропаганды».

Под это определение, в частности, попали российские СМИ с государственным финансированием. Среди примеров дезинформации в докладе приводятся заголовки Sputnik, РИА «Новости», RT, Первого канала, «России 24» и других.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что этот документ призван «заглушить» предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с США. Дипломаты предупредили российские и иностранные СМИ, «осмеливающиеся критиковать США», что они «почти наверняка станут предметом тщательного изучения». К тому же в дипмиссии отметили, что ресурсы этих СМИ в американских соцсетях рискуют оказаться заблокированными без объяснения причин.