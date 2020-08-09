Договорились по делу о задержанных: Лукашенко рассказал о письме Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «договорился» с президентом России Владимиром Путиным по поводу 33 российских граждан, задержанных ранее под Минском. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом действующий белорусский глава сообщил, проголосовав на президентских выборах.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

По его словам, ему «все равно, вторично», кто «устроил провокацию». Лукашенко подчеркнул, что не хочет «пожара в центре Минска». При этом, добавил он, украинские и российские прокуроры не приехали в столицу Белоруссии, чтобы «работать с задержанными», потому что им «наплевать на этих ребят».

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Путин «передал Лукашенко письмо» с «фактами» о российских гражданах, задержанных белорусским КГБ. При этом белорусский глава заверил, что на отношения России и Белоруссии «не повлияют никакие Вагнеры».

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило о задержании 33 российских граждан — якобы наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В сообщении агентства также говорится, что

«боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения для российских туристов» в санатории — одеты они были в стиле «милитари» и при этом «воздерживались от употребления алкоголя».

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

«Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому об этом не может быть и речи», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию.

Москва заявляет, что задержанные белорусскими силовиками российские граждане направлялись в Стамбул транзитом через Минск. Их целью была охрана объекта в одной из стран Африки. Задержание своих граждан власти РФ считают провокацией, которую устроила «третья страна» — об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, белорусские силовики действовали жестко, не имея при этом всей полноты информации и не взаимодействуя с российскими спецслужбами.

«По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — заявил посол, добавив, что освобождение и возвращение россиян на родину будет справедливым решением в сложившейся ситуации.

Общественный порядок в Белоруссии накануне президентских выборов РФ нарушать не намерена и не собиралась, резюмировал российский дипломат.

Министерство иностранных дел РФ ранее заявил, что задержание и арест 33 россиян — совершенно безосновательная акция. Кроме того, этот шаг «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

Лукашенко же обвинял Россию в том, что она «напрасно поменяла братские отношения на партнерские».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, начинается «откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры». При этом белорусский президент Александр Лукашенко критикует политику России уже почти год, говоря об «имперских амбициях», а отношения с США укрепляет еще с середины зимы. Госсекретарь Майк Помпео прилетал в Минск и заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет установления партнерских отношений с Белоруссией.

20 июля впервые за 12 лет был назначен белорусский посол в Соединенных Штатах. Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов еще 12 лет назад, посольства возглавляли временные поверенные. Однако на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине белорусско-американские отношения начали заметно улучшаться.

Готовность вновь обменяться послами стороны подтвердили еще тогда. Американский посол — на эту должность президент США предложил назначить бывшую помощницу заместителя госсекретаря Джули Фишер — должен прибыть в Минск этим летом.

В мае член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предупредил об опасности интереса президента Белоруссии Александра Лукашенко к западным странам. Он напомнил о судьбах бывших президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича, которые также проявляли заинтересованность в этом направлении.