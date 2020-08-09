Партнер США: Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы

Киев не будет вмешиваться в предстоящие 3 ноября президентские выборы в США, пообещал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона вообще не считает возможным для себя участвовать в электоральных процедурах других государств.

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Политик добавил, что его заявление стало ответом на мелькающие в СМИ якобы «сенсационные данные» о несанкционированном участии Украины в чужих выборах.

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — пояснил глава государства.

При этом он выразил надежду на то, что и Вашингтон, и другие партнеры Киева не будут пытаться оказать влияние на внутреннюю суверенную политику Украины.

«Гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США», — подчеркнул Зеленский, отнеся этот вопрос к украинской «национальной безопасности».

При этом сами кандидаты на пост президента США — нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и его конкурент демократ Джо Байден — используют Украину в своей предвыборной борьбе.

Так, в середине прошлого месяца адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал видеоролик о растратах американской помощи Украине. По его словам, большая часть из $5 млрд, предоставленных Киеву, была разворована, причем при попустительстве Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, и его вице-президента Байдена.

«Счетная палата Украины обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — рассказал Джулиани.

В качестве доказательства он привел документ Счетной палаты от 2017 года, подтверждающий факт того, что Киев обнаружил растрату денежных средств. Документ Джулиани получил от внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, который впоследствии опубликовал запись разговора, предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена.

По словам Джулиани, в коррумпированной схеме участвовали бывший вице-президент (в то время он был куратором Украины) Байден и миллиардер Джордж Сорос (во многих странах он создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека, в том числе и на Украине).

Также в деле фигурируют экс-послы США на Украине Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

По словам Джулиани, деньги разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов. К январю 2017 года количество проектов сократилось с 440 до 390, при этом объем выделяемых средств вырос до $5,2 млрд.

Однако оценить реализацию этих проектов практически невозможно, так как почти все из них находятся «в серой зоне». Несмотря на выделение денег, поставленные задачи социально-экономического развития страны так и не были достигнуты.

В прошлом году на весь мир прогремел скандал с украинской газовой компанией Burisma, в правлении которой был сын Джозефа Байдена Хантер. При этом упоминаний компаний Байдена в материалах вскоре не осталось, рассказал бывший прокурор Константин Кулик, который занимался этим делом.

«Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли», — отметил он на совместной с Деркачем пресс-конференции.

В 2016 году Джозеф Байден, занимая пост вице-президента США, выступал с призывом сменить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который в то время начал расследовать деятельность компании.

Этот скандал демократы использовали в качестве повода к запуску процедуры импичмента в отношении Трампа. Дело в том, что летом прошлого года американский президент упомянул этот инцидент в разговоре с Зеленским.