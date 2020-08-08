«Бейрут — столица революции»: протестующие заняли здание МИД

Протестующие в Бейруте заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Туда пошли ливанские военные. Как отмечает Al-Hadath, демонстранты также штурмуют здание Министерства окружающей среды, перед парламентом начался пожар. По данным Reuters, в центре города слышны выстрелы.

Протестующие уже сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание внешнеполитического ведомства своей штаб-квартирой.

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Кроме того, как информирует Al Jadeed, отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили пустующий старинный особняк в квартале Ашрафия. Это сдание сильно пострадало из-за взрыва 4 августа в морском порту Бейрута.

Активисты также вывесили с балконов красные полотнища. На одном написано: «Бейрут — столица революции», на другом: «Бейрут — город без оружия». Демонстранты, которые находятся в парке перед старинной лестницей, выкрикивают антиправительственные лозунги и размахивают национальными флагами. Полицейские и охранники пытаются уговорить активистов покинуть захваченный особняк, но в происходящее не вмешиваются.

Почти весь центр Бейрута 8 августа охватили конфликты между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. Люди вышли на массовые уличные акции после призыва лидера оппозиционной партии Катаиба Сами Жмайеля. Демонстранты требуют от правительства подать в отставку. Как отмечает «Интерфакс», организаторы акции считают, что именно правительство ответственно за экономические и политические проблемы в Ливане, в том числе и за взрыв, из-за которого пострадали более 4 тыс. человек.

По данным Reuters, в центре Бейрута собрались около 7 тыс. протестующих, некоторые попытались прорваться к зданию ливанского парламента. Протестующие начали забрасывать камнями полицейских, и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, информирует агентство.

Как сообщили в Ливанском обществе Красного Креста, во время столкновений со стражами порядка в центре Бейрута уже пострадали 140 человек, один жандарм погиб от ранения в голову. В Twitter организации уточнили, что 28 пострадавших доставили в больницы, еще 102 раненым оказывают помощь на месте.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в связи с такими обстоятельствами предложил провести в стране досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса.

Он выразил намерение вынести вопрос о досрочных выборах на следующее заседание правительства страны. Премьер назвал причинами взрыва порту «многолетнюю коррупцию» и бесхозяйственность.

Протестные движения в и без того неспокойном Ливане обострились после того, как вечером 4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Он нанес урон множеству кварталов города, было задето и посольство России. По последним данным, домов лишились по меньшей мере 300 тыс. человек. Обнаружены тела более чем сотни человек.

Как рассказали в силовых структурах Ливана, взрыв произошел в момент проведения сварочных работ. По информации Хасана Диаба, причиной стало хранение на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Он отметил, что взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан.

Ливанские власти конфисковали груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Как сообщает газета The New York Times, судя по снимкам со спутника, это судно затонуло в порту Бейрута в 2018 году.

Через два дня после взрыва в Бейрут для экстренной встречи с руководством Ливана прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он выразил мнение, что сейчас возникла возможность «заложить основы для восстановления Ливана» на «долгосрочную перспективу».

Впрочем, антиправительственные протесты в Ливане начались задолго до взрыва — еще в октябре. Главные требования протестующих — экономические реформы и судебное преследование чиновников, которые замешаны в коррупционных схемах.