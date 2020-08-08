Провокация третьей страны: посол РФ обратился к Минску

Задержание в Минске 33 россиян, якобы сотрудничающих с ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством), стал результатом спланированной провокации третьей – не относящейся к делу – страны, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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По его словам, злоумышленники подготовили свою провокационную акцию специально в период предвыборной борьбы в Белоруссии. Следственный комитет России сейчас ведет расследование и обнародует факты, обличающие заказной характер «масштабной аферы», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что третья страна намеревалась своими дестабилизирующими действиями подорвать многолетнее и близкое сотрудничество России и Белоруссии.

«В сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами», — добавил российский дипломат.

Глава российского диппредставительства выразил уверенность в том, что самым оптимальным и справедливым решением Минска в данной ситуации будет предоставление возможности россиянам вернуться на родину.

«Россия не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», — резюмировал посол.

Днем ранее ситуацию обсудил президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — отметили в Кремле по итогам переговоров Путина и Лукашенко.

При этом в пресс-службе президента Белоруссии также уточнили, что лидеры решили самым серьезным образом разобраться в истории с задержанными россиянами — они договорились изучить все факты, установить истинные причины и найти виновных.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Задержание россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков является «надуманным предлогом», который «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», заявили в этой связи в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось... Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — напомнил представитель Кремля.

Белорусские силовики также заявили, что россияне могли быть связаны с Сергеем Тихановским – оппозиционером, которому отказали в выдвижении в кандидаты в президенты страны. Эксперты полагают, что Тихановский мог стать конкурентом нынешнего главы государства Александра Лукашенко в президентской гонке.

Сейчас его жена Светлана Тихановская участвует в президентской предвыборной гонке в Белоруссии, и высокопоставленные сотрудники ее штаба тоже регулярно задерживаются белорусскими правоохранительными органами без внятных причин, а затем через несколько часов отпускаются.

Стоит также отметить, что Генеральная прокуратура Украины направила Минску уведомление о намерении потребовать выдачи Киеву задержанных россиян.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту членства в террористической организации и незаконном участии в вооруженном конфликте в Донбассе», — говорится в сообщении украинского ведомства.