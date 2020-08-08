«Я суров с Россией»: Трамп опроверг помощь Москвы на выборах

Москва категорически не хочет, чтобы нынешний глава Белого дома Дональд Трамп снова выиграл выборы, назначенные на 3 ноября – заявил сам американский лидер.

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Так он прокомментировал вчерашнее заявление директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины о том, что вязанные с Кремлем российские должностные лица очерняют в медиапространстве кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и поддерживают Трампа.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента] — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — приводит РБК слова президента США.

Он напомнил, что Вашингтон вводит санкции против российских экспортных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Мне все равно, кто что говорит. Меньше всего хотят [моей] победы на выборах Китай и Иран. Мы будем следить за всеми ними», — добавил политик.

В своем заявлении Эванина указал, что Москва видит в Байдене представителя «антироссийского истеблишмента».

Он подчеркнул, что работающие на российские власти люди вставляют «палки в колеса» предвыборной кампании Байдена из-за его деятельности в администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы, а также по причине поддержки им внутрироссийских оппозиционных движений.

«Некоторые связанные с Кремлем действующие лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — заявил глава центра.

Одним из политиков, действующих якобы по поручениям Кремля, он назвал «пророссийского украинского парламентария» — депутата Верховной рады Андрея Деркача, стремящегося «очернить Байдена и Демократическую партию».

При этом чуть ранее Трамп уверял, что Москва хочет его поражения в ноябрьской электоральной гонке, поскольку при нынешнем главе Белого дома НАТО повысило военные расходы на европейском плацдарме, а Москва желает ослабления альянса.

«Что касается России, поверьте, они хотят, чтобы я проиграл на выборах», — выражал уверенность глава государства.

В середине июля нынешнего года адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал видеоролик о растратах американской помощи Украине. По его словам, большая часть из $5 млрд. предоставленной Киеву финансовой поддержки была разворована, причем при попустительстве Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США и его вице-президента — Байдена.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд. во времена администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — говорил Джулиани.

В качестве доказательства он приводил документ Счетной палаты от 2017 года, подтверждающий факт того, что Киев обнаружил растрату денежных средств. Документ Джулиани получил как раз от Деркача, который впоследствии опубликовал запись разговора, предположительно, Порошенко и Байдена.

По словам Джулиани, в коррумпированной схеме участвовали бывший вице-президент Байден (в то время он был куратором Украины), миллиардер Джордж Сорос (во многих странах он создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека, в том числе и на Украине).

В «деле» также фигурируют экс-послы США на Украине Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Стоит добавить, что, по словам российского лидера Владимира Путина, Москва будет работать «с любым руководством США», в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке».

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — заявил Песков.

По его словам, президент РФ не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.

Осенью 2019 года Путин заявил, что внутриполитическая повестка в Америке мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений. <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения.

«Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.