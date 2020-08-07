Очерняют Байдена: контрразведка США указала на «людей Кремля»

Связанные с Кремлем российские должностные лица очерняют в медиа-пространстве кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, заявил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина.

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По его словам, Москва видит в бывшем вице-президенте одного из лидеров «антироссийского истеблишмента» и накануне выборов в США 3 ноября поддерживает нынешнего главу Белого дома республиканца Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Эванина указал, что работающие на российские власти люди вставляют «палки в колеса» предвыборной кампании Байдена из-за его деятельности в администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы, а также по причине поддержки им внутрироссийских оппозиционных движений.

«Некоторые связанные с Кремлем действующие лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — заявил глава центра.

Одним из политиков, действующих якобы по поручениям Кремля, он назвал «пророссийского украинского парламентария» — депутата Верховной рады Андрея Деркача, стремящегося «очернить кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию».

Стоит отметить, что Госдепартамент США подтвердил рассылку SMS на телефоны россиянам с предложением о награде до $10 млн за достоверные данные о том, кто «вмешивается» в будущие американские президентские выборы.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это было всего лишь рекламой их программы Rewards for Justice («Награда за правосудие»).

При этом, сам Трамп уверен: Москва хочет его поражения в ноябрьской электоральной гонке.

Он пояснил такую «позицию России» тем, что при нынешнем главе Белого дома НАТО повысило военные расходы на европейском плацдарме, а Москва желает ослабления альянса.

«Что касается России, поверьте, они хотят, чтобы я проиграл на выборах», — сказал Трамп.

Чуть ранее стало известно о том, что в штабе Байдена выделили денежные средства на производство рекламы, в которой критикуются действия главы Белого дома, направленные на борьбу с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Представитель штаба Джен О'Малли-Диллон уточнил, что всего было выделено $280 млн. Об этом сообщает CNN.

Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента, которые еще не состоялись. Политик сделала такое заявление, сославшись на якобы имеющиеся доказательства американских спецслужб.

«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают то же поведение, что и на прошлых выборах», — указала Пелоси.

При этом, она не привела конкретные «доказательства», о которых шла речь. Кроме того, она не пояснила, каким образом Россия вмешивается в нынешние выборы президента США.

В то же время, она заявила, что Трамп не может официально объявить о своем выдвижении в президенты страны от Республиканской партии в стенах Белого Дома.

«Это надо отвергнуть сразу — чтобы президент США вновь унизил Белый дом, как он это неоднократно делал», — сказала Пелоси.

По ее мнению, Трамп не имеет права так поступить по этическим причинам, и об этом «не следовало так выражаться».

Стоит добавить также, что американский рэп-музыкант и продюсер Канье Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в президентской гонке было заведомо обречено на провал.

Кроме того, Уэст согласился с мнением, согласно которому свои участием он снижает шансы на победу Байдена, отбирая у того голоса афроамериканцев. При этом музыкант оставил без ответа вопрос, не чувствует ли он, что его используют.

Рэпер также проигнорировал попытки выяснить, кто руководит его стратегией и координируется ли он с официальными лицами, представляющими интересы республиканцев.

Однако, основываясь на высказываниях артиста, американские СМИ делают вывод, что он постоянно поддерживает связь с администрацией Трампа.

Почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Команда специалистов под руководством спецпрокурора пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что интересовало следствие, был ли сговор между Трампом и Москвой, второе — вмешивались ли российские власти в американские выборы и, наконец, третье — препятствовал ли избранный президент США правосудию.

В итоговом докладе Мюллер ответил лишь на два вопроса. Он признал, что между американским лидером и Россией не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию, Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, которые смог установить во время расследования, но при этом он не делал юридических выводов.