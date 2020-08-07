«Это всемирная кампания»: зачем Госдеп шлет SMS россиянам

Госдепартамент США подтвердил рассылку SMS на телефоны россиянам с предложением о награде до $10 млн за достоверные данные о том, кто «вмешивается» в будущие американские президентские выборы.

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По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это было всего лишь рекламой их программы Rewards for Justice («Награда за правосудие»), передает РИА «Новости».

«Программа Государственного департамента США рекламирует предложение о вознаграждении с помощью SMS-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках», — указал дипломат.

О награде в $10 млн за информацию о российском вмешательстве в американские президентские выборы, которые должны пройти 3 ноября 2020 года, рассказывал ранее госсекретарь США Майк Помпео.

«Программа предлагает вознаграждение за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который действует по указанию или под контролем иностранного правительства», — отметил глава ведомства.

При этом Помпео сообщил о вознаграждении во время анонса публикации доклада Госдепа об «экосистеме российской пропаганды», формально связав возможное вмешательство в выборы с Россией, хотя и уточнил, что речь может идти также о других «злоумышленниках».

На сайте Госдепа предложение Помпео по выплатам за помощь американским властям было несколько конкретизировано. Так, согласно документу, США ищут киберпреступников или хакеров, желающих совершить атаку на избирательную инфраструктуру страны.

Вскоре после неоднозначного объявления госсекретаря США граждане России стали сообщать о получении SMS-уведомлений с соответствующим предложением о награде за информацию.

К примеру, одним из получателей «предложения Госдепа» стал бывший сотрудник Министерства финансов, аспирант РАНХиГС Даниил Махницкий.

«Ночью пришла SMS-рассылка от Госдепартамента США. Рассылка явно каким-то образом таргетирована. Полагаю, что она прошла по всем, кто указан в списках Госдепа как сотрудник ФОИВа (Федеральные органы исполнительной власти — «Газета.Ru»). Или как участник зарубежных дипломатических поездок <…> это куда больше похоже на иностранное вмешательство. Только вот уже в дела нашей страны», — написал Махницкий в Facebook.

В разговоре с «Газетой.Ru» экс-чиновник уточнил, что его бывшие коллеги из Минфина подобных сообщений не получали. Получил советующее SMS и депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков. Происходящее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Каждому (награду в $10 млн)?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала дипломат в Facebook.

Она напомнила, что «руку Кремля» в выборах не нашли ни американские прокуроры, ни судьи.

Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента, которые еще не состоялись. Политик сделала такое заявление, сославшись на якобы имеющиеся доказательства американских спецслужб.

«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают то же поведение, что и на прошлых выборах», — указала Пелоси.

При этом, она не привела конкретные «доказательства», о которых шла речь. Кроме того, она не пояснила, каким образом Россия вмешивается в нынешние выборы президента США.

Почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Команда специалистов под руководством спецпрокурора пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что интересовало следствие, был ли сговор между Трампом и Москвой, второе — вмешивались ли российские власти в американские выборы и, наконец, третье — препятствовал ли избранный президент США правосудию.

В итоговом докладе Мюллер ответил лишь на два вопроса. Он признал, что между американским лидером и Россией не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию, Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, которые смог установить во время расследования, но при этом он не делал юридических выводов.