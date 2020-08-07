«Пойдете ко дну»: Макрон продиктовал условия для Ливана

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым мировым лидером, посетившим Бейрут после мощного взрыва в ливанской столице. Несмотря на причины, по которым политик совершил свой визит, поездка выдалась для него удачной — в Бейруте Эммануэль Макрон почувствовал уже забытое ощущение популярности и народной любви.

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Французский лидер знает толк в красивых политических жестах, поэтому его визит в бывшую колонию Франции не вызвал ни у кого удивления. Однако поездка, вероятно, превзошла все ожидания Макрона: Ливан он покинул, дав его руководству срок до конца месяца, чтобы начать перезагрузку политической системы, искоренить коррупцию и неэффективное управление.

«И без этого взрыва кризис здесь — тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом», — сказал Макрон журналистам, выходя из аэропорта. Он также добавил, что без серьезных реформ Ливан «пойдет ко дну».

Президент Франции заявил, что в ближайшие дни он организует международную конференцию, чтобы собрать средства для оказания чрезвычайной помощи Бейруту. Главным условием поддержки станет выделение финансов непосредственно неправительственным организациям и людям, которые в этом нуждаются. Подразумевается, что предоставляя помощь в обход правительственного бюджета, получится избежать коррупции.

«Пришло время для ответственности в Ливане, — сказал Макрон в ходе пресс-конференции. — Мы собирали средства в прошлом, но мы сможем сделать это только в том случае, если ливанские власти выполнят свои обязанности, позволяющие нам полностью помочь Ливану».

Впрочем, какие последствия ждут правительство страны, если оно не выполнит размытых условий Парижа — пока не ясно.

Заявление Макрона прозвучало в официальной резиденции французского посла в Ливане — тоже, отчасти, красивый жест. Здание получило небольшие повреждения от взрыва — из-за ударной волны были выбиты окна.

4 августа в порту Бейрута произошли взрывы такой мощности, какой город не видел ни разу за свою историю, насыщенную военными конфликтами. Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Глава порта и начальник таможенного управления сообщили, что они несколько раз обращались в судебные органы с просьбой экспортировать или продать аммиачную селитру для обеспечения безопасности порта.

Генеральный директор порта Хасан Корайтем сказал OTV, что руководство знало, что материал опасен, когда суд впервые постановил хранить его на складе, «но не до такой степени».

Ливанцы считают, что к взрыву привели коррупция и пренебрежение правительства.

Правительство Ливана уже распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта в Бейруте до тех пор, пока не будет установлена ответственность за произошедшее конкретных лиц, сообщает LBC International.

В результате взрыва более 130 человек погибли, около 5 тыс. пострадали. 300 тыс. жителей города остались без жилья.

В ходе визита первым делом Макрон встретился с президентом Ливана Мишелем Наим Ауном. После этого он отправился к месту трагедии, где встретил французских спасателей, которые уже прибыли для помощи местным службам. У одного из них президент спросил, нуждаются ли они в дополнительной помощи.

«Больше дайверов? Нам нужно отправить больше водолазов», — сказал президент своему помощнику, получив ответ от спасателей.

Затем Макрон направился в соседний пострадавший от взрыва район. Наличие такого количества охраны вызвало интерес у прохожих, на улицах собралась толпа людей.

Ливанцы, решив, что они встретили своего президента, начали проявлять недовольство, посыпались вопросы и претензии. Вероятно, сам Аун не стал сопровождать французского гостя, предвидя подобную реакцию.

Недоразумение достаточно быстро разрешилось и настроения горожан также быстро изменились. Макрону кричали, что он — единственная надежда Ливана, молили его о спасении и приветствовали Францию. «Помогите нам, вы наша единственная надежда», — крикнул один из жителей.

«Пожалуйста, не давайте деньги нашему коррумпированному правительству. Мы не можем больше этого терпеть», — кричали Макрону.

Франция уже отправила в Ливан три самолета со спасателями и медикаментами. Помимо этого Макрон анонсировал прибытие в страну французского военного корабля класса «Мистраль».

Политик быстро вошел во вкус, он шел по разбитому стеклу, мимо выбитых окон и разрушений, собирая вокруг себя толпу и общаясь с жителями города.

Подобную реакцию Макрон не встречал уже давно — дома его ждут совсем другой уровень требований от граждан, упреки и прозвища, которыми французы наделили его, обвиняя в защите интересов богачей.

«Я здесь сегодня и хочу предложить им [правительству Ливана] новый политический пакт. Если они не сделают этого, я возьму на себя ответственность», — сказал он собравшимся вокруг горожанам.

Бейрут ранее запросил международное сообщество о помощи в размере до $10 млрд. Средств на восстановление у самого Ливана нет. Еще до взрывов Бейрут запрашивал поддержку МВФ для минимизации последствий от экономического кризиса. Однако МВФ в помощи отказал, потребовав у Ливана проведения экономических реформ.

В день визита Макрона в Бейрут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с главой правительства Ливана Хасаном Диабом заявила, что Евросоюз выделит 33 млн евро для оказания экстренной помощи.

Французский лидер, однако не раз повторил о своих условиях.

«Необходима проверка финансового сектора и центрального банка. Мы хотим привлечь международные фонды, но никто не будет участвовать, если мы не узнаем, сколько не хватает [из государственной казны], — сказал Макрон на пресс-конференции. — Конечно, много было украдено».

Он также поддержал идею проведения расследования взрыва в Бейруте на основе создания специальной международной комиссии. Макрон подчеркнул, что призвал ливанские власти «немедленно использовать уже имеющихся в их распоряжении французских экспертов, которых им предоставляет Париж», а также международных экспертов в рамках их компетенции.

1 сентября французские лидер пообещал вернуться в Бейрут, чтобы оценить, как продвигается процесс выполнения поставленных им условий. Вероятно, руководство Ливана осталось недовольно подобным поведением гостя, которого, к тому же, жители встретили мольбами о помощи, овациями и жалобами на власти страны.

Впрочем, если Макрон и вызвал у кого-либо раздражение, то в правительстве Ливана виду этому не подали.

Между тем, визит французского лидера действительно может напоминать инспекцию, особенно учитывая общее колониальное прошлое двух стран. Впрочем, сам Макрон, предупреждая подобные разговоры, сослался на свой «долг перед историей и интересами дружественного народа».

«Тем, кто упрекает нас во вмешательстве, я говорю нет — это дружба и требовательность. Если бы свою роль не сыграла Франция — держава, приверженная идее многостороннего подхода в международной политике, которая верит в интерес ливанского народа, — последовало бы вмешательство других государств. Это были бы Иран, Турция, Саудовская Аравия или любая другая страна региона со своими экономическими интересами. Или другие страны, о которых я уже говорил, которые преследуют геополитические цели в ущерб ливанцам», — пояснил французский лидер.