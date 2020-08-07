Список у Москвы: Киев просит освободить крымских татар

Киев передал Москве список с 22 заключенными в России. Украинские политики просят освободить указанных лиц. Решение российской стороны ожидается в ближайшее время.

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«Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар», — сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

В заявлении приводятся слова главы офиса Андрея Ермака. Он заверил, что «этот список уже передан российской стороне». «И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен», — добавил он.

Отмечается, что в этом списке, в частности, есть имя Руслана Сулейманова. Ранее его арестовали в Крыму по подозрению в участии в террористической организации. В конце июля, как сообщает РИА «Новости.Крым», у Сулейманова трагически погиб трехлетний сын. Он пропал, когда пошел гулять со своей старшей сестрой. О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать, после этого двое суток мальчика искали. Тело мальчика нашли в выгребной яме рядом с домом.

Ермак подчеркнул, что украинские политики надеются на окончательное согласование списков для освобождения задерживаемых лиц с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что

согласование обмена заключенными является одной из причин, из-за которой Киев не собирается полностью разрывать дипломатические отношения с Москвой.

«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году... Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет, поэтому надо практически ко всему этому подходить», — отметил глава ведомства в интервью украинскому изданию «Главком». По его словам, с точки зрения защиты интересов граждан было бы ошибкой расторгать дипломатические отношения с Россией.

«Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — сказал он, подчеркнув, что никогда не отрицал того, что с политической точки зрения отношения стоило разорвать еще в 2014 году.

В сентябре прошлого года между Россией и Украиной уже состоялся обмен заключенными.

Он прошел по формуле «35 на 35», то есть от каждой стороны на родину вернулись по 35 человек. В частности, в Москву прилетел руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что это была «историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи».

При этом она подчеркнула, что этому событию предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей». «После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля [2019 года], впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», — поделилась чиновница, говоря о разговоре Владимира Зеленского, который на тот момент только начинал работать на посту президента Украины, и Владимира Путина.

Сразу после того, как в Москве приземлился самолет с освобожденными, это событие поприветствовали в Кремле и отметили, что «рады, что российские граждане вернулись домой».