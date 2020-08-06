«Коронавирус мне подкинули»: болезнь Лукашенко расследуют в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что его намеренно заразили коронавирусом. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал он в интервью украинскому журналисту.

В конце июля Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус «на ногах». Он подчеркнул, что симптомов заболевания у него не было. Политик не стал конкретизировать, когда именно и от кого он мог заразиться вирусом.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — отметил он 28 июля во время посещения войсковой части внутренних войск МВД в Минске.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — приводит его слова агентство «БелТА».

Он обратил внимание, что попал «в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».

Сразу после первых сообщений в СМИ в Кремле заявили, что не знали о заболевании Лукашенко. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у российского президента Владимира Путина хорошее самочувствие: «У нашего президента со здоровьем все нормально». По словам Пескова, Путин работает по своему графику.

Дело в том, что главы Белоруссии и России встречались в Москве в конце июня на Параде Победы. А затем, спустя почти неделю, состоялась и вторая их встреча — на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Если сейчас Лукашенко обратился к врачам, которые сообщили ему о том, что он перенес вирус, то в мае он не собирался сдавать никакие анализы. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что в тестировании нет необходимости, так как глава республики чувствует себя хорошо.

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт. Она рассказала, что Лукашенко на тот момент жил «фактически в деревне», вел здоровый образ жизни и за многие годы не менял своих привычек.

«У него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. Именно в связи с этим необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — пояснила пресс-секретарь белорусского лидера.

Лукашенко при этом продолжал проводить очные встречи как со своими подчиненными, так и с представителями других государств. Так, 17 июля состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра России Михаила Мишустина, который весной этого года перенес коронавирус.

Политики пошутили, сказав, что в республике коронавирус «менее заразный». «В Беларуси вирус менее вирулентен», — сказал Мишустин, а Лукашенко это подтвердил. При этом они были без защитных масок, пожали друг другу руки и обнялись, передает ТАСС.

Распространение вируса нового типа началось в декабре прошлого года. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском мегаполисе Ухань. Поле этого вспышки стали появляться в других странах мира — Южной Корее, Италии, Иране, США.

До Белоруссии вирус добрался примерно к февралю-марту. При этом к различным заявлениям по поводу распространения вируса Лукашенко относился скептически. Он критиковал ВОЗ за нагнетание паники, а своих коллег — за излишне жесткие меры, принимаемые для борьбы с пандемией коронавируса.

В середине марта он назвал ситуацию с многочисленными заражениями по всему миру «психозом». «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Вместе мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», — заявил он.

Лукашенко также обращал внимание белорусских чиновников, что для республики «не имеет никакого значения» то, что ВОЗ признала распространение вируса пандемией, так как в Белоруссии и до этого внимательно относились к борьбе с инфекционными заболеваниями.