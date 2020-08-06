Курилы есть и будут наши: почему МИД Японии вновь недоволен

В посольстве РФ в Токио раскритиковали представление МИД Японии, сделанное в связи с открытием главой МЧС России Евгением Зиничевым нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми, и подчеркиваем, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит», — заявили в дипмиссии.

Японскую сторону известили о том, что РФ имеет полное право осуществлять любую деятельность на своей земле в соответствии с национальным законодательством. Японский МИД заявил агентству, что представление было направлено в связи с несогласием японского правительства с позицией РФ по «территориальной проблеме» Курильских островов.

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На Кунашире 5 августа был открыт современный центр МЧС, оборудованный современной техникой, средствами прогнозирования метеорологической обстановки и комплексами наблюдения за землетрясениями и цунами.

Япония регулярно выносит МИД РФ представления в связи с обычной деятельностью России на Курилах, которые Токио считает «своими». В июне Токио сделал представление РФ из-за проведения геологических изысканий возле Курил. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена продолжать вести переговоры с Москвой по поводу проблемы «северных территорий».

Россия заранее предупредила Японию о работах в Охотском море, которые должны продлиться три месяца. Изыскания проводились в морском треугольнике между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

В сентябре прошлого года японский МИД возмутился открытием рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. В церемонии открытия предприятия принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы работаем над дипломатическим ответом. <...> Для кардинального решения подобных проблем необходимо решить курильский вопрос и подписать с Москвой мирный договор», — заявил также Суга.

В конце июля прошлого года японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства — до конца 2021 года.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.

В начале прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее, Абэ считает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году, по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, японцы оттуда были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

В марте 2019 года МИД России получил ноту протеста от правительства Японии в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир. «Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему — важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией», — заявили в японском кабмине.

Празднования на Курилах японским властям тоже не нравятся. В сентябре 2018 года протест был выражен Токио в связи с проведением на юге архипелага торжественных мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.