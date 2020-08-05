«Ущерб сделке»: почему Великобритания болеет за Трампа

Великобритания и США активно обсуждают будущее соглашение о свободной торговле. На днях в Вашингтоне состоялись переговоры представителей обеих сторон, в частности, американскую столицу посетила британский министр внешней торговли Элизабет Трасс. Однако продвижению сделки мешает ряд факторов, и главный из них — предстоящие президентские выборы в США.

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Избирательная кампания идет полным ходом, но ни один из кандидатов — действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден — пока не могут претендовать на место явного лидера.

По факту опросы находятся на стороне соперника американского лидера, по исследованию YouGov от 4 августа, Байден набирает 49% рейтинга на общенациональном уровне, когда за Трампа готовы проголосовать только 40% респондентов.

Тем не менее похожая ситуация уже прослеживалась на голосовании 2016 года, по итогам которого Трамп и занял кресло главы Белого дома, так что списывать президента со счетов все же не стоит.

Фактор Байдена

В подобных условиях Лондон оказывается в несколько подвешенном состоянии, так как возможная смена президента создает дополнительные риски для соглашения с Вашингтоном.

Проблема заключается в том, что Байдена нельзя назвать сторонником таких торговых сделок.

Напротив, политик-демократ активно поддерживает план экс-президента Барака Обамы — трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП).

Речь идет о соглашении по свободной торговле между США и Евросоюзом, переговоры по которому шли вплоть до 2016 года, но в итоге провалились из-за разногласий между сторонами. Проблем вокруг обсуждений было достаточно много. К примеру, Болгария выступала против сделки из-за того, что Вашингтон отказывался открывать безвиз для болгар.

Переговоры были полностью остановлены уже при администрации Трампа, который впоследствии инициировал ряд торговых ограничений для европейских стран, чтобы изменить «несправедливую торговую политику» в отношении США.

Как пишет Daily Express, несмотря на провал ТТИП четыре года назад Байден от этой идеи не отказывается, и собирается ее реализовать. Кроме того, бывший вице-президент хочет вернуть США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — американская сторона покинула преференциальное торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона в конце января 2017 года.

ТТП после выхода Вашингтона было преобразовано в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, и особый интерес к этому договору проявляет и Великобритания.

С точки зрения обозревателя Politico Дуга Палмера, одновременное подключение к соглашению Великобритании и США сможет отчасти сгладить возможный провал переговоров по торговой сделки при Байдене.

Ситуацию может спасти заключение сделки до завершения президентского срока Трампа, если учитывать риск проигрыша главы государства. Однако и тут стороны сталкиваются со спорными моментами по сделке. Официальные представители сторон не раз говорили, что по соглашению предстоит проделать немало работы, а в конце июля признали невозможность заключения сделки до ноября.

Британские СМИ не исключают, что переговоры могут затянуться до февраля 2021 года, когда действующий президент должен будет покинуть свой пост, опять-таки, если Байден сможет обыграть Трампа. В таком случае британской стороне скорее всего предстоит столкнуться со сменой американской делегации, да и вполне возможным пересмотром уже достигнутых договоренностей.

Убийственный Brexit

Тем не менее, ситуация вокруг президентских выборов США — не единственный фактор, мешающий соглашению Лондона и Вашингтона. Еще одним серьезным препятствием является выход Великобритании из состава Евросоюза, хотя британский премьер Борис Джонсон и продвигает сделку с США как одну из будущих побед, возможных благодаря Brexit.

Препятствие создает не конкретно уход Лондона из ЕС, а будущее торговых отношений британской стороны с Брюсселем.

В настоящее время переговоры по этому вопросу находятся в тупике, так как стороны не могут разрешить спорные моменты и не желают уступать друг другу.

На переговорный процесс США фактически окажет влияние одно из главных требований Евросоюза — сохранение торговых стандартов и правил объединения в торговле с Великобританией, когда Лондон настаивает на договоре о свободной торговле. Если же британская сторона в итоге пойдет на уступки в этом вопросе, европейские стандарты могут повлиять на сделку Великобритании с США, что в целом может привести к провалу соглашения.

Впрочем, пока Лондон придерживается жесткой позиции о ожидает уступок именно со стороны Брюсселя, так что преждевременно делать выводы о будущих экономических отношениях между Великобританией и ЕС. Если стороны не смогут преодолеть тупик, то их дальнейшее взаимодействие будет проходит в рамках ВТО, что скорее всего никак не помешает американо-британской сделке.

Спорные моменты

При этом рассматривая ситуацию вокруг торгового соглашения США и Великобритании нельзя забывать о внутренних прениях сторон по этому вопросу. К примеру, британская сторона с опасением относится к увеличению импорта американской мясной продукции — главные вопросы у британцев вызывает наличие хлорированной курицы и говядины с гормонами, а также спорные методы американских компаний по разведению и содержанию животных.

Еще одним камнем преткновения стало появление цифрового налога в Великобритании, который затрагивает американские корпорации гиганты — Google, Facebook и Amazon.

В США введение тарифов против крупнейших технологических компаний страны не одобряют, многие законодатели конгресса высказывались против соглашения с Лондоном при сохранении налога.

Как говорил сенатор-республиканец Чак Грассли, данный налог несправедливо направлен на американские компании, что подрывает усилия по достижению соглашения о свободной торговле с Великобританией. «Одностороннее введение дискриминационного налога наносит ущерб усилиям по достижению многостороннего решения, создавая трудности в продвижении к сделке», — подчеркивал политик.

Тем не менее, наличие спорных моментов — вполне логично. Для их устранения и нужны переговоры. По мнению бывшего торгового представителя США Стивена Вона, заключение соглашения будет выгодно как Вашингтону, так и Лондону.

«У нас тесные отношения почти во всех областях международных отношений, Великобритания станет самой большой экономикой, с которой США когда-либо заключали соглашение о свободной торговле», — уверен экс-глава торгпредства.

Геополитическое соглашение станет очередной демонстрацией глубокой связи между США и Великобританией, подчеркивает обозреватель Politico Дуг Палмер, что может дать Вашингтону необходимую поддержку для разрешения противоречий с Китаем или Евросоюзом.

Неизвестно, смогут ли США и Великобритания урегулировать спорные моменты, а самое главное — достичь соглашения до конца 2020 года. Также, как и неизвестно, насколько сильно на будущее сделки окажут влияние американские президентские выборы и завершение переговоров Лондона с ЕС. Полностью можно утверждать лишь одно: совокупность всех этих факторов так или иначе бьет по желанию двух стран заключить сделку.