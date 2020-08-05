«Мы устали от диктатора»: Меркель пожаловались на Лукашенко

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская обратилась к немецким властям с просьбой вразумить главу белорусского государства.

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Свое обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белорусская оппозиционер озвучила в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло под заголовком: «Эта женщина бросает вызов последнему диктатору Европы».

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажи ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от диктатора. Мы устали», — сказала Тихановская.

В немецком правительстве подтвердили, что услышали и приняли к сведению обращение Тихановской, но в силу близости выборов власти ФРГ воздержались от комментариев самой сути заявления, передает РИА «Новости».

Сам же Лукашенко в своей предвыборной программе предложил изменить конституцию государства путем референдума. По его мнению, внешняя и внутренняя политика страны должна приносить пользу людям, основные направления развития республики определяет лозунг «Государство для народа!».

«Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции», — говорится в программе белорусского лидера.

Свои права, свободы, обязанности и полномочия органов государственной власти белорусы должны определить с помощью всенародного референдума, уверен Лукашенко.

Согласно его программе, основное значение имеют люди и честное отношение к ним.

Это прямая реакция на многочисленные акции протеста в белорусских городах – как против Лукашенко, так и за Тихановскую.

Днем ранее в своем обращении к народу Лукашенко заверил, что фальсификации и «кражи» голосов не будет. Большую часть своего выступления он посвятил именно предвыборной обстановке и конкурентам.

Как и ожидалось, лейтмотивом речи стали предостережения президента от дестабилизации ситуации в стране, «цветной революции» и внешнего влияния. И эта часть выступления была особо красноречива.

«Те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда», — заявил он.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал сохранить мир в стране, защитить молодежь «от пагубных поступков», противостоять «кукловодам», заверил, что примет любое решение народа и просил «не предавать», предупредив, что на выборах у граждан «нет права на ошибку».

В четверг, 30 июля, Лукашенко столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за 26 лет правления — в парке «Дружба народов» в Минске состоялась многотысячная акция в поддержку Тихановской, представляющей интересы не допущенных до выборов и преследуемых на территории страны политиков.

По данным правозащитного центра «Весна», на митинг пришли более 63 тыс. человек, свободного места на огороженном для митинга участке не было, многие люди стояли за ограждением.

Акция проходила при усиленных мерах безопасности после задержания под Минском «российских боевиков», которых правоохранительные органы подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Тихановская начала свою президентскую кампанию в середине мая после того, как ЦИК Белоруссии отказал зарегистрировать кандидатом ее мужа Сергея Тихановского.

Он возглавил инициативную группу штаба своей супруги, но впоследствии был задержан полицией и обвинен сначала в грубом нарушении общественного порядка, а затем в воспрепятствовании проведению выборов.

Несмотря на это, Тихановская продолжила вести кампанию, проводя достаточно успешные акции по всей стране — митинг в Минске можно назвать апофеозом ее работы в этом направлении, но помогло ей в этом объединение с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало — руководителями штабов не допущенных до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.