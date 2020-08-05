Тотальное разрушение: число жертв взрыва в Бейруте продолжает расти

Национальный траур объявлен в Ливане в среду, 5 августа. Как сообщает Reuters, после мощнейшего взрыва в порту Бейрута, число жертв растет с каждым часом – из-под обломков извлекают новые тела и раненых.

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По состоянию на 6 часов утра по местному времени, обнаружено более 100 погибших, заявил телеканал Sky News Arabia.

Глава ведомства Хамад Хасан заявил, что многие люди пропали без вести, и реальное количество жертв будет больше. Счет пострадавших идет на тысячи – больницы Бейрута переполнены, многие из медицинских учреждений серьезно повреждены в результате взрыва. По последним данным, пострадали более 4 тыс. человек.

«Мы сталкиваемся с настоящей катастрофой, и нам нужно время, чтобы оценить степень ущерба», – подчеркнул Хасан.

В то же время посольство США в Бейруте призвало всех, кто находился в зоне взрыва, оставаться в помещении и носить маски – сообщалось о выбросах токсичных газов в результате инцидента.

Взрывная волна повредила здания по всему городу, в том числе и официальные резиденции ливанского руководства. О силе взрыва свидетельствует то, что фасад торгового центра, расположенного в двух километрах от эпицентра, был полностью разрушен.

Премьер-министр страны Хасан Диаб заявил, что взорвались, скорее всего, 2750 тонн аммиачной селитры, нитрата аммония – взрывоопасного материала, который используется для изготовления удобрений и бомб.

Огромный запас селитры хранился в бейрутском порту с 2014 года, меры контроля и безопасности при этом не соблюдались. Глава правительства Ливана подчеркнул, что такое хранение опасных материалов «неприемлемо» и поручил в течение 5 дней провести расследование причин взрыва.

Сотни тысяч человек каждый день проходили мимо «пороховой бочки», гуляя по ночному Бейруту и посещая магазины возле порта. Инфраструктура гавани уничтожена полностью – до взрыва порт мог принимать в год около 3 тыс. судов, там расположены 16 причалов и погрузочно-разгрузочных площадок, а также военно-морская база ливанских ВМС.

Служба национальной безопасности Ливана начала расследование из-за нахождения в порту Бейрута селитры еще полгода назад, сообщил ливанский телеканал OTV со ссылкой на источники. Взрывчатка находилась на борту корабля под флагом одной из стран Африки – судно было брошено в порту его хозяевами из-за большого долга.

В качестве одной из мер служба ливанской нацбезопасности предлагала создать особые условий хранения этой селитры.

«В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества», — говорится в сообщении телеканала. Губернатор Бейрута Марван Аббуд после мощного взрыва в порту города вспомнил об американском ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. По его словам, пострадала «половина города». Бейрутский взрыв СМИ также сравнивают с применением тактического ядерного оружия.

Взрыв повредил здание торгпредства Российской Федерации – оно расположено в нескольких километрах от порта. В жилых квартирах дипмиссии выбиты стекла и балконные двери. Сотрудница посольства РФ в Ливане оказалась ранена в результате взрыва, ее жизнь вне опасности – она поранилась разбитым стеклом.

Подобных «незначительных» случаев по всему Бейруту насчитываются по меньшей мере десятки.

Иорданская сейсмологическая обсерватория заключила, что взрыв в порту Бейрута был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Для сравнения, печально известное Спитакское землетрясение, разрушившее север Армении в 1988 году, имело магнитуду в 6,8-7,2. Тогда погибло 25 тыс. человек, получили инвалидность 140 тыс. жителей региона.

Взрыв в порту Бейрута вызвал международную реакцию. Сначала Израиль отверг предположения о том, что его военные самолеты нанесли удар по судну. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что он встречался с генералами, которые считают этот взрыв «атакой».

По словам американского лидера, судя по характеру взрыва, случившееся в Бейруте было похоже на атаку. Глава США заявил, что произошедший инцидент не является «каким-то производственным взрывом».

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что в Ливан будет послан отряд сил гражданской обороны и несколько тонн санитарно-медицинских принадлежностей.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну. «В России разделяют скорбь ливанского народа», – подчеркнул президент РФ, пожелав скорейшего выздоровления раненым и слова поддержки семьям погибших.