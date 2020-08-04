«Жить плохо, но достойно»: тема ЛГБТ встала между Польшей и Евросоюзом

Согласно рейтингу Rainbow Europe, представленному в этом году, Польша заняла первое место среди стран Евросоюза по уровню дискриминации представителей ЛГБТ. Этому во многом способствовала официальная линия руководства страны по защите традиционный ценностей. Так, например, президент Польши Анджей Дуда выстроил вокруг этого свою избирательную кампанию в этом году на выборах главы государства. В частности, он заявлял, что «идеология ЛГБТ» опаснее коммунизма, и обещал закрепить в законе запрет на усыновление детей однополыми парами.

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Таким образом, правящая партия «Право и справедливость» достаточно успешно мобилизует консервативный электорат на выборах, однако политика защиты традиционных ценностей приносит Варшаве и не мало издержек.

С 2019 года десятки городов и муниципальных образований Польши подписали постановления, в соответствии с которыми территории этих населённых пунктов объявлялись «зоной, идеологически свободной от ЛГБТ». Международный центр прав человека, International Observatory of Human Rights, отметил, что таковыми объявили себя около трети городов страны.

В декабре Европейский парламент поддержал резолюцию, осуждающую это решение, и призвал Варшаву прекратить дискриминационную политику. В тексте документа сообщается, что

создание «свободных от ЛГБТ зон» — часть более массовой кампании по угнетению ЛГБТ-сообществ в Польше.

Авторы резолюции отмечают рост ненавистнических высказываний как среди членов правительства республики, так и в местных СМИ.

В «Право и справедливость», однако, ответили, что люди гомосексуальной ориентации «никогда не исключались из общества», при этом ЛГБТ — это «опасная идеология», которая распространяется в стране.

Казалось бы, на этом история завершится, однако на прошлой неделе Брюссель снова напомнил Варшаве о недопустимости дискриминации ЛГБТ и на этот раз решил задействовать финансовый механизм. 1 августа Европейская комиссия отказала в финансовой поддержке шести польским городам, объявившим себя «свободными от ЛГБТ».

«Наши европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить, и стремиться к тому, к чему он хочет стремиться», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По большому счету решения муниципальных властей Польши несут символическое значение. Однако решение ЕК ясно дает понять, что даже за подобные символические и дискриминационные жесты назначается цена. Размер упущенных польскими городами грантов варьируется от 5000 до 25 000 евро.

«Человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, являются основополагающими ценностями ЕС, — цитирует POLITICO слова еврокомиссара по вопросам равенства Хелена Далли. — Эти принципы должны применяться универсально ко всему финансированию ЕС».

Заместитель министра госактивов Януш Ковальский предложил называть всю страну «зоной, свободной от ЛГБТ».

«Всю территорию Польши нужно обозначить как зону, свободную от идеологии ЛГБТ, так как Конституция четко определяет, что семья создается мужчиной и женщиной», — заявил он, предложив также на законодательном уровне запретить использование бюджетных средств на финансирование «любой деятельности или организаций, целью которых является открытое распространение идеологии ЛГБТ».

Депутат от правящей партии Пшемыслав Чарнек сообщил журналистам, что «идеология ЛГБТ выросла из тех же корней, что и гитлеровский национал-социализм».

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро назвал решение Еврокомиссии «необоснованным и незаконным» и заявил, что Брюссель обязан уважать традиции и взгляды стран-членов содружества. Он также попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого вмешаться в ситуацию и начать диалог с Брюсселем. Его коллега Томаш Ржимковский назвал сложившуюся ситуацию «битвой цивилизаций», в которой католическая Польша борется с «попытками установить марксизм» на своей территории.

В некоторых городах, не получивших грант, решение ЕК уже привело к обратной реакции местных властей. Так, мэр Тухова Магдалена Маршалек попросила местный совет пересмотреть свое решение об объявлении «территорией, свободной от ЛГБТ».

«Невозможно оценить урон, нанесенный репутации. Мы теряем не только 18 тыс. евро», — сказала мэр в эфире польского телевидения TVN24.

Она также выразила опасения, что международные партнеры попросту не будут относиться к Тухову «серьезно». «У нас не будет ежегодной встречи городов-побратимов ... у нас вообще не будет встреч, переговоров, концертов», — сказала она.

Однако и голоса консерваторов по-прежнему сильны. «Я сожалею о действиях ЕС. Я жду, пока кто-нибудь там передумает. Но можно жить плохо, но достойно», — сказал журналистам глава местного городского совета Анджей Глаз.

Впрочем, еще до того, как Брюссель перешел к ответу, Польша уже ощутила на себе последствия благодаря самостоятельным действиям европейских компаний и образовательных учреждений. Многие международные культурные программы и молодежные обмены были приостановлены или отменены.

В феврале мэр Дуэ, расположенного на севере Франции, где проживает множество польских эмигрантов, принял решение заморозить партнерство с городом Пулавы — были отменены приглашения для официальных лиц, приостановлены программы студенческих обменов. Французский Ножан-сюр-Уаз прекратил сотрудничество с Красником, приостановив обмен молодыми футболистами, а немецкий Шверте отказался от школьных обменов с Новы-Сонч. В июле голландский город Ньювегейн также разорвал свои связи с Пулавы.

Тенденция польских городов объявлять себя «зонами, свободными от ЛГБТ», началась с того, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский подписал «Хартию ЛГБТ» — документ, защищающий права лиц с гомосексуальной ориентацией. Это вызвало раздражение в рядах консерваторов из правящей партии, которые заявили, что подобные инициативы позволят активистам «пронести идеологию ЛГБТ в школу».

В ответ многие польские города одобрили «Региональную хартию прав семьи», разработанную правой католической неправительственной организацией Ordo Iuris group, а другие выступили с собственными заявлениями, объявив себя территорией, «свободной от ЛГБТ».

В заявлении городского совета Пулавы, к примеру, сообщается, что город будет стремиться «остановить идеологию, продвигаемую ЛГБТ-сообществом». Местные власти не допустят специальных условий, которые могли бы помочь распространению «гомопропаганды».

При этом в заявлении также отмечается, что декларация «не вызывает каких-либо конкретных действий» против гомосексуалов.