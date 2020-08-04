«Вина не доказана»: МИД не даст в обиду задержанных россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «спектаклем» ситуацию, которая возникла из-за задержания россиян в Минске.

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«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что глава Белоруссии Александр Лукашенко является «многоопытным» политиком, который не в первый раз проводит выборы. «Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее МИД РФ пригласил белорусского посла Владимира Семашко. «Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России», — говорится в комментарии дипведомства.

Дипломаты подчеркнули, что россиян задержали безосновательно. А подозрения являются надуманным предлогом. Действия Минска «не соответствуют духу братских союзнических отношений», уверены на Смоленской площади.

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником», — заверили в ведомстве по итогам встречи.

Подчеркивалось, что Москва настаивает на объективном расследовании инцидента и скорейшем освобождении соотечественников.

О задержании 33 россиян стало известно в ночь на 29 июля. Белорусские правоохранители ворвались в гостиницу IBB и вывели оттуда граждан России, утверждая, что те собирались устроить теракты и массовые беспорядки незадолго до выборов. Голосование в Белоруссии назначено на 9 августа.

Следствие настояло на аресте россиян, заявив, что это «боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». Задержание россиян, которые, по версии Москвы, прибыли в Минск для транзита в Стамбул, вызвало политический и дипломатический скандал.

Кремль напомнил Минску, что подобные действия не входят в рамки дружеских отношений с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у властей России нет данных, которые бы доказывали вину россиян. Он также выразил надежду на скорейшее освобождение задержанных.

Связь с 33 подозреваемыми поддерживают дипломаты, представляющие интересы в Минске. Накануне консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев после встречи с соотечественниками сообщил, что конечной точкой их путешествия была страна в Латинской Америке.

«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Сначала они собирались выехать в Стамбул. Рейс был 25 июля. Через Турцию они планировали добраться до третьей страны, которая не была названа. Плетнев также отметил, что россияне в «полном недоумении» из-за того, в какой ситуации оказались.

Президент Белоруссии называет версию россиян «враньем» и «легендой». Такое мнение Лукашенко выразил в обращении к народу и национальному собранию. Он уверен, что их «специально направили в Белоруссию».

Этой же версии придерживается и следствие. Правоохранители утверждают, что билеты в Стамбул не больше чем прикрытие. Кроме того, они делают акцент на том, что задержанные при допросе давали разные показания. Якобы только часть задержанных сказала о намерении выехать в Стамбул. Другие заявили, что намеревались полететь в другие страны.

Плетнев встал на сторону россиян и отметил, что те могли предоставлять следствию разные данные, так как находятся в сложном положении. В этой ситуации, уверен консул России, «необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей».