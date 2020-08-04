Больше не братья: Лукашенко выступил с обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту 4 августа. В этот же день стартовали досрочные выборы в республике. Речь главы государства выдалась насыщенной и яркой.

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Нынешняя избирательная кампания стала для Лукашенко одной из самых сложных, она сопровождается арестами и угрозами в адрес других кандидатов, недопуском их к выборам, массовыми протестами и, наконец, пикетами в поддержку единственного оставшегося в гонке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которые собирают рекордное количество человек.

Геополитика, современные вызовы, Россия

Белорусский лидер использовал свой сегодняшний шанс — его выступление, несомненно, станет одним из главных событий в и без того напряженных президентских выборах. Свою речь Александр Лукашенко начал с рассуждений о месте Белоруссии в мире, геополитической обстановке, современных угрозах и роли государства в жизни нации.

Особая роль в этой теме была отведена России. Президент заявил, что Россия «боится» потерять Белоруссию, так как других таких союзников у нее не осталось. При этом он добавил, что обе страны всегда будут близки, однако и тут Лукашенко не обошелся без укола в адрес Москвы.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — сказал он.

Пандемия, экономика, Россия

Далее он перешел к теме пандемии — весьма больной для него и граждан республики темы. Дело в том, что белорусский лидер, столкнувшись со вспышкой коронавируса, не стал вводить карантин, объясняя это тем, что экономика страны не выдержит остановки. При этом президент не только ничего не делал, но и напротив, нарушал рекомендации ВОЗ даже там, где без этого можно было бы обойтись (например, проведя Парад Победы 9 мая).

Вместе с тем, для себя Александр Лукашенко выбрал не лучшую стратегию коммуникации с гражданами — он то заявлял, что вирус не опасен, то советовал лечиться водкой и баней, то сообщал, что жертвы погибли от излишнего веса и сопутствующих заболеваний.

Во многом именно такое поведение президента в совокупности с бездействием по борьбе с эпидемией стало катализатором для протестных настроений в обществе. Этот урок Александр Лукашенко усвоил и тему пандемии постарался, на этот раз, обернуть в свою пользу.

«Эпидемия проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой, — подчеркнул он. — Вся вертикаль власти работала слаженно, президент ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов. Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без паники и хаоса, каждый знал, что ему делать, где и в какое время».

Также белорусский лидер указал на верность выбранной стратегии по борьбе с пандемией, которая, по его словам, помогла республике избежать экономического краха. При этом и в этом вопросе он не удержался от упреков в адрес России.

«Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей»,

— сказал Лукашенко, добавив также, что за 5 лет Белоруссия потеряла около $9,5 млрд из-за «дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы».

Выборы, «несчастные девчонки» и кукловоды

Затем глава государства перешел к наиболее важной теме — выборам. Он заверил, что фальсификации и «кражи» голосов не будет. Большую часть своего выступления он посвятил именно предвыборной обстановке и конкурентам. Как и ожидалось, лейтмотивом речи стали предостережения президента от дестабилизации ситуации в стране, «цветной революции» и внешнего влияния. И эта часть выступления была особо красноречива.

«Те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда», — заявил он.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал сохранить мир в стране, защитить молодежь «от пагубных поступков», противостоять «кукловодам», заверил, что примет любое решение народа и просил «не предавать», предупредив, что на выборах у граждан «нет права на ошибку».

«Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах», — заявил Лукашенко.

Президент также заявил, что планирует внести поправки в Конституцию страны в случае его переизбрания на шестой срок. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

«Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу, и если вы к ним готовы. […] Главное — Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х», — пояснил глава государства.

Говоря о своих противниках, президент также разыграл ожидаемую карту своего политического опыта, надежности, предсказуемости и патриотизма.

«Я не святой. У меня есть все — и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию — какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо?»,

— сказал Лукашенко.

«Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос», — заявлял он, говоря о других кандидатах в президенты.

Однако имен своей главной соперницы Светланы Тихановской и ее соратниц Веронику Цепкало (супруга не допущенного к выборам и покинувшего страну из-за угроз Валерия Цепкало) и Марию Колесникову (координатор штаба Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО) Лукашенко в своей речи не приводил. Вместо этого он назвал их «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит, — сказал президент. — Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится».

Задержание российских граждан

Теме внешнего вмешательства в выборы также было посвящено много времени. К конкретным обвинениям Лукашенко не перешел, ограничившись, в основном, намеками, хотя и не двусмысленными. Правда, комментируя задержание 33 российских граждан, президент республики прибег не только к намекам, но и конкретным обвинениям.

«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — заявил президент.

Он рассказал, что к россиянам, которых Минск называет сотрудниками ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством), отнеслись «по-человечески», в связи с чем они рассказали следствию правду.

«Команда была «ждать», билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул, — добавил глава республики. — Но только я плохой географ, может быть, не понимаю: а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно было бы с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле».

При этом он также сообщил, что ему поступила информация еще об одном отряде, «который переброшен на юг».

В целом же, тема суверенитета стала также еще одной ожидаемой частью заявления — вокруг независимости республики Лукашенко выстраивает всю свою предвыборную кампанию.

«Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко — свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет, — сказал он.

— Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям».

В целом, Лукашенко старался сосредоточиться на неких силах, которые намеренно раскачивают ситуацию в республике, в то время как такой сценарий стал бы для Белоруссии самым пагубным. Именно «кукловодов» Лукашенко обвинял в дестабилизации обстановки, стараясь избегать резких заявлений в адрес самих протестующих граждан. И это, в целом, понятная стратегия — не усиливать напряженность внутри страны, при этом концентрируя внимание на внешней угрозе, защитить от которой может только опытный и надежный президент.

Однако и от неоднозначных заявлений в адрес протестного электората Лукашенко не удержался.

«Как только в кармане что-то появилось, мы начали кричать: нам хочется больше, нам мешают, старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь! Успокойтесь, слава богу, что еще так живем, — заявил Лукашенко в послании к нации. — Мы (чиновники) — ваше отражение. Если мы плохи, то вам надо меняться».

Реакция из России

Реакция российских политиков оказалась не менее жесткой, чем речь самого Лукашенко. Так, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что общая риторика президента Белоруссии по отношении к России вызывает у него настороженность.

«В последнее время белорусский лидер ведет себя в некоторой степени хаотично и непредсказуемо. Меня настораживает риторика Лукашенко по отношению к России. На мой взгляд, здесь есть попытка Лукашенко сблизиться с Западом», — пояснил собеседник издания.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что

Лукашенко больше не является другом России.

«В послании Лукашенко было заложено конъюнктурное стремление оправдать свои действия, направленные исключительно на то, чтобы продлить свой век на посту президента. Обратиться к нации, чтобы объявить о желании рассориться с Россией, — это глупость необычайная. Лукашенко давно уже переродился. Его нельзя рассматривать в качестве друга России. Его нужно рассматривать как нахлебника и шантажиста», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Затулин также отреагировал на заявление Лукашенко о том, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. «Меня интересует вопрос: означает ли это необходимость денонсации Союзного государства и других соглашений», — поинтересовался парламентарий.

Впрочем, не во всех властных структурах реакция была такой бурной. Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова лишь ограничилась заявлением о судьбе задержанных российских гражданах. «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала она на своей странице в Facebook.