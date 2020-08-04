«Народ проснулся»: что кандидаты в президенты обещают белорусам

Александр Лукашенко: «Государство для народа!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил изменить конституцию государства путем референдума. По его мнению, внешняя и внутренняя политика страны должна приносить пользу людям, основные направления развития республики определяет лозунг «государство для народа!».

«Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции», — говорится в программе белорусского лидера.

Свои права, свободы, обязанности и полномочия органов государственной власти белорусы должны определить с помощью всенародного референдума, уверен Лукашенко. Согласно его программе, основное значение имеют люди и честное отношение к ним.

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В числе основных целей на свой шестой президентских срок президент назвал сохранение бесплатного здравоохранения и образования, проведение реформ без разрушения действующей системы, удвоение средней зарплаты в течении пяти лет и улучшение качества жизни в регионах — дабы повысить престиж труда и жизни жителей сел.

«Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», — подчеркивает Лукашенко в своей программе.

Светлана Тихановская: «Народ проснулся!»

Кандидат от объединенной оппозиции, учитель английского языка Светлана Тихановская заявила, что ее главная цель — проведение настоящих честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, поскольку будущее голосование нельзя будет назвать таковым.

«Я хочу стать президентом, но не ради этой должности, а для того, чтобы вернуть вам право выбора. Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей. Я хочу, чтобы наши дети получили хорошее образование, медицинскую помощь, чтобы они могли иметь хорошую работу, создать семью и иметь собственное жилье. Чтобы они остались жить здесь на своей земле и не хотят уезжать в поисках более свободной и справедливой страны», — говорится в предвыборной программе кандидата.

close Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Виктор Толочко/РИА «Новости»

Для достижения поставленных задач Тихановская просит белорусов сделать ряд действий на выборах.

Во-первых, не участвовать в досрочном голосовании, чтобы их голос не был украден. Во-вторых, проголосовать за нее на выборах 9 августа и в-третьих, стать независимыми наблюдателями на избирательных участках, чтобы защитить свои голоса.

Исполнить свое главное обещание — честные выборы — кандидат обязуется в течение полугода с рядом ключевых изменений. Так, Тихановская собирается назначить шесть независимых членов ЦИК, ввести прозрачные урны и онлайн-трансляцию голосования, а также дать доверенным лицам кандидатов возможность требовать пересчета голосов.

«Время перемен. Никто не может распоряжаться людьми, никто не может владеть ими, никто не может закрывать рот. Белорусский народ проснулся! Голосуйте за новые выборы и защищайте свой голос. Только вместе мы можем построить страну на всю жизнь!» — подчеркивается в программе.

К слову, кандидат также хочет провести референдум по конституции Белоруссии. Однако в отличии от Лукашенко, предлагающего изменить действующий закон, Тихановская выступает за возвращение к конституции 1994 года.

Анна Канопацкая: «Беларусь — европейская страна!»

Экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая в своей предвыборной программе сделала основной акцент на европейском будущем республики. По ее мнению, страна должна участвовать в европейских структурах в качестве полноправного участника, а не колебаться между Брюсселем и Москвой.

close Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая Анна Канопацкая/facebook.com

«Для страны есть только два пути. Одним из них является вымирание и деградация, самоизоляция и окружение себя «кругами врагов». Нынешнее правительство последовательно идет по этому пути. Второй путь — это путь единства и гармонии, развития и прогресса, путь к семье европейских народов. Это путь мира и творчества. Я за второй путь», — отмечается в программе Канопацкой.

Между размашистыми обещаниями о поддержке людей, улучшению экономики, стимулированию демографического роста и введению запрета на использование правоохранительными органами в политических целях и для борьбы с инакомыслием кандидат предлагает достаточно серьезные изменения во внешней политике государства.

Так, Канопацкая выступает за денонсацию Договора о создании Союзного государства, выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и расторжение с Россией договоров об аренде военных объектов на территории Белоруссии вместе с выводом российских военных.

Если же говорить о внутренней политике, то среди ключевых предложений стоит назвать полномасштабную реформу судебной системы, внедрение новых культурных и идеологических причин для поддержания независимости республики, серьезные изменения экономической политики также за счет реформ и ограничение полномочий президента одним семилетним сроком.

Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев в своей предвыборной программе предложил сформировать переходное правительство вместе с альтернативными кандидатами в президенты, чтобы провести президентские и парламентские выборы с новой центральной и участковой избирательной комиссиями.

Этот пункт входит в первые десять шагов Дмитриева как нового президента, также кандидат обещает ограничить полномочия главы государства двумя сроками, обеспечить разделение властей, позволить гражданам избирать мэров и глав районов, отменить «унизительную систему контрактов» при приеме на работу и установить среднюю пенсию в размере не менее 60% от средней заработной платы.

close Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев Наталия Федосенко/ТАСС

При этом политик собирается изменить подход к промышленным предприятиям отказавшись от «хронически невыгодной» приватизации, поддержать малый и средний бизнес, сократить количество чиновников вместе с проведением проверок на семейственность и продать большую часть президентских резиденций, чтобы вернуть деньги в бюджет.

Большой пласт программы Дмитриева относится к реформам в сфере здравоохранения, образовании, экономики, судебных и правоохранительных органов.

В числе ключевых предложений стоит отметить конституционную реформу для перехода к парламентско-президентской республике, а также введение моратория на смертную казнь и отмену «указа о тунеядцах».

Кроме того, кандидат выступает за поддержку белорусского языка путем принятия соответствующего закона, открытие национального университета и переход на преподавание всех предметов на белорусском, каждый чиновник должен будет говорить на двух официальных языках — русском и белорусском. Также Дмитриев, как и Канопацкая, призывает к выходу Белоруссии из любых военных блоков, но выступает за истинный нейтралитет вместе с взаимовыгодными отношениями с Западом и Востоком.

Сергей Черечень: «Преграды на пути граждан»

Председатель социал-демократической партии Сергей Черечень в своей предвыборной программе пообещал вернуть белорусам поддержку и защиту государства. По его мнению, страна обязана помогать потерявшим работу, платить заслуженные пенсии и отказаться от налога на тунеядство.

В числе своих целей кандидат называет развитие малого и среднего бизнеса, переход от неэффективных колхозов к фермерским хозяйствам, проведение честной и прозрачной приватизации, обеспечение качественного бесплатного медицинского обслуживания, введение достойных зарплат для учителей и врачей, создание комфортной среды для жизни граждан, а также повышение доступа к спортивно-оздоровительным центрам — «одно посещение должно стоить дешевле бутылки пива».

close Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень cherechen.by



«Не мешать уехать, а создавать стимулы вернуться. Молодежь хочет посмотреть мир, а кому-то предложили хорошую должность в соседней стране — в этом нет ничего страшного. Государство должно не строить преграды на пути граждан, но создавать привлекательные условия для возвращения на родину талантливых людей с багажом международного опыта», — отмечает Черечень.

Если рассматривать ключевые предложения политика, то стоит отметить отказ от военных блоков и иностранных солдат на территории Белоруссии для установления нейтралитета, отмену моратория на смертную казнь, поддержку образования на белорусском языке для всех желающих и стимулирование изучения иностранных языков, ввод выборов местных властей вместе с установлением зарплат чиновников в зависимость от их целевых показателей.

К тому же, Черечень призывает сделать закон единым для всех, то есть исключить «привилегии для избранных», считает необходимым привязать вступление Белоруссии в любые международные организации и союзы к всенародному референдуму, а также отменить обязательную службу в армии — чтобы сэкономить бюджетные средства и годы жизни молодых людей.

При этом предвыборная программа кандидата имеет одно необычное отличие от предложений всех его оппонентов — она опубликована полностью на русском языке, когда остальные политики разместили свои предложения только на белорусском. Формально никаких нарушений тут нет — оба языка имеют статус официального в республике, где около 80% населения является русскоязычным.