«Надуманный предлог»: МИД потребовал освобождения россиян в Минске

Арест в Белоруссии 33 россиян, якобы являющихся бойцами ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством) безосновательно – заявил 3 августа замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с белорусским послом Владимиром Семашко.

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Задержание россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков Руденко назвал «надуманным предлогом», который «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

Российский дипломат заверил коллегу, что Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в будущем в суверенную политику других стран, тем более – таких во всех смыслах близких, как Белоруссия.

«Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», — указывается в коммюнике МИД РФ.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — сказал Лукашенко.

Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось... Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — напомнил представитель Кремля.

Вскоре стало известно, что россияне ехали через Минск транзитом сначала в Стамбул, а затем собирались добраться до одной из стран Латинской Америки. Об этом рассказал консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

При этом председатель Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевич заявил, что во время допроса россияне давали противоречивые показания. Якобы только часть задержанных сказала о намерении выехать в Стамбул.

Другие заявили, что намеревались полететь в другие страны. Следователи считают, что билеты в Стамбул были необходимы для создания алиби.

Белорусские силовики также заявили, что россияне могли быть связаны с Сергеем Тихановским – оппозиционером, которому отказали в выдвижении в кандидаты в президенты страны.

Эксперты полагают, что Тихановский мог стать конкурентом нынешнего главы государства Александра Лукашенко в президентской гонке.

«В отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по фактам возбуждения социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас его жена Светлана Тихановская участвует в президентской предвыборной гонке в Белоруссии.

Кроме того, белорусское следствие считает, что к этому делу также причастен политтехнолог Виталий Шкляров, который консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала она на своей странице в Facebook

Стоит также отметить, что Генеральная прокуратура Украины направила Минску уведомление о намерении потребовать выдачи Киеву задержанных россиян.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту членства в террористической организации и незаконном участии в вооруженном конфликте в Донбассе», — говорится в сообщении украинского ведомства.