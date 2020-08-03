Озеро раздора: что мешает завершению конфликта Индии и КНР

Индия обвиняет Китай в невыполнении ключевого положения договоренностей об урегулировании конфликтной ситуации на границе двух стран. Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источники, в ходе пятого раунда переговоров между представителями армий сторон главной темой стало положение спорной части высокогорного озера Пангонг-Цо, которую все еще не покинули китайские солдаты.

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По озеру проходит зона разграничения между Индией и Китаем — так называемая линия фактического контроля, установленная почти 60 лет назад по итогам военного конфликта. Стороны ведут активные споры в отношении принадлежности той или иной части территории Пангонг-Цо. Так, Пекин признал индийской только западную часть акватории озера, которая входит в союзную территорию Индии Ладакх, считая всю остальную часть территории своей. Нью-Дели не согласен с этим и настаивает, что ему принадлежит гораздо большая часть Пангонг-Цо.

При этом столкновения между китайскими и индийскими военными, повторение которых стороны пытаются избежать путем переговоров, проходили как в районе озера, так и около реки Галван. По информации местных СМИ, в середине июня именно около реки произошло наиболее ожесточенная схватка с участием военнослужащих обоих сторон — если обычно стычки проходили в рукопашную, то тут в ход пошли палки и камни. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

Впрочем, отличительной чертой всех столкновений на китайско-индийской границе стало отсутствие инцидентов с применением огнестрельного оружия. По факту стороны ни разу не нарушили соглашение о перемирии, привязанное к открытию огня.

Урегулировать ситуацию Пекин и Нью-Дели стараются уже почти два месяца и отчасти диалог дает определенные результаты. Так, стороны успешно договорились об отводе войск в районе реки Галван и смогли сформировать буферную зону. Также пока соблюдается соглашение о прекращении оборудования позиций войск на этой территории.

Касательно Пангонг-Цо все обстоит не так хорошо, так как Китай и Индия по-разному смотрят на заключенные договоренности. Если в Нью-Дели считают, что отвод войск у Галвана подразумевают уход военных с озера, то Пекин никак не связывает Пангонг-Цо с рекой.

Собственно, поэтому на пятом раунде переговоров Индия настаивала на выводе войск НОАК от высокогорного озера, так как с их точки зрения наличие в районе китайских военных нарушает ранее достигнутое соглашение.

Индийская сторона уверена, что только после отвода сил КНР в районе озера можно будет приступить к восстановлению статуса-кво в спорном районе, отмечает Hindustan Times, а также возобновить регулярное патрулирование территории со стороны индийских и китайских солдат.

Однако в Пекине придерживаются диаметрально противоположного мнения. С точки зрения Китая, именно Индия вторглась на спорную территорию, спровоцировав конфликт в Галване –

китайская сторона идти на уступки не собирается, ожидая первого шага именно от Нью-Дели.

К тому же, еще одной спорной точкой остается река Гогра, где армии обеих сторон не смогли развести войска у пункта патрулирования под номером 17. По итогам китайско-индийских переговоров, представители стран констатировали определенную «пробуксовку» диалога и не исключили, что для устранения споров будут необходимы встречи на высоком политическом и дипломатическом уровне.

При этом отсутствие консенсуса в диалоге сторон скорее всего негативно сказывается на ситуации, поскольку в последнее время Китай и Индия вновь начали подтягивать свои войска к спорным территориям. Как пишет India Today, китайская сторона усилила свои позиции на востоке Пангонг-Цо, а индийские военные собираются перебросить около 35 тыс. солдат в Ладакх.

Риск эскалации также создают недавнее приобретение Индией пяти истребителей Rafale и активные переговоры Нью-Дели с Москвой об ускоренной поставки российских вооружений.

Китай обеспокоен тем, что это может нарушить баланс сил в регионе и спровоцировать пограничные конфликты.

Как говорил «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, война между Индией и Китаем вполне реальна, в частности, она может стать следствием индо-пакистанского конфликта, если Пекин начнет помогать Исламабаду.

«За последние десятилетия экономический и военный потенциал, а за ним и геополитическое влияние Китая и Индии возросло даже не в разы, а на порядки», — подчеркивал эксперт.