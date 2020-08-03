На другой континент: задержанные в Минске рассказали о своем маршруте

Россияне, задержанные в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков, рассказали российским дипломатам, что ехали через Минск транзитом сначала в Стамбул, а затем собирались добраться до одной из стран Латинской Америки. Об этом рассказал консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — заверил Плетнев.

По его словам, 25 июля они собирались вылететь из минского аэропорта в Стамбул. «После чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе», — отметил российский консул, не уточнив, в какую конкретно страну отправлялись россияне.

В то же время Плетнев рассказал, что граждане РФ были в «полном недоумении» из-за того, в какой ситуации оказались.

Ранее Геннадий Кумпан, который отвозил россиян от границы до Минска, отметил, что они действительно направлялись в аэропорт, но по дороге поменяли свое решение. Граждане РФ попросили отвезти их в гостиницу IBB. Именно там их и задержали в ночь на 29 июля. Следствие настояло на аресте 33 россиян. Им инкриминируют подготовку массовых беспорядков, которые могли бы привести к дестабилизации в республике незадолго до выборов главы страны. Голосование пройдет 9 августа. Кроме того, белорусские правоохранители считают россиян «боевиками иностранной частной компании «Вагнер».

При этом председатель Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевич заявил, что во время допроса россияне давали противоречивые показания. Якобы только часть задержанных сказала о намерении выехать в Стамбул. Другие заявили, что намеревались полететь в другие страны. Следователи считают, что билеты в Стамбул были необходимы для создания алиби.

Российский консул, в свою очередь, объяснил противоречия тем, что россияне находятся в сложном положении. «Безусловно, в данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных», — обратил внимание представитель России в Белоруссии.

Он добавил, что им сложно «быстро и оперативно» ориентироваться в таком положении, когда они неожиданно оказались «в следственном изоляторе под подозрением в нарушениях по уголовным статьям», и «понять, что отвечать и уж тем более как отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких сомнений и подозрений в их словах».

Плетнев подчеркнул, что при россиянах не было предметов, которые были бы запрещены при въезде в республику. «Все, что находилось в их багаже, — это одежда, предметы личной гигиены и лекарства», — указал дипломат.

В Кремле уверены, что подозрения безосновательны. Российские власти выразили надежду на скорейшее освобождение россиян. Однако в Белоруссии не торопятся это делать. Ранее президент республики Александр Лукашенко одобрил задержание граждан России.

На встрече с председателем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем он высоко оценил работу правоохранителей, похвалив их. «Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь», — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что «прочитал доклад», где собраны «точные данные». «И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — уверен Лукашенко.

Но он заверил, что Минск готов идти на контакт с Москвой по этому делу. Лукашенко потребовал правды и отметил, что «перекрикивая друг друга в СМИ», вопрос решить нельзя. «Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем», — добавил он.