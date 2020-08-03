Мир, дружба, Рейган: как Трамп видит отношения с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил о модели отношений с Россией, которую американский лидер Дональд Трамп и он сам считают наиболее выгодной для обоих государств и всего мира. Как сообщает Washington Post, России и Америке стоит дружить.

«Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией — такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для США и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы», – подчеркнул О'Брайен.

Он добавил, что дружественные отношения между двумя державами лежат в интересах как русских, так и американцев.

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В то же время помощник президента США заявил, что Трамп настроен по отношению к российским властям «жестко, как президент Рональд Рейган — жестче прочих президентов». При этом он напомнил, что популярный в 1980-х президент-республиканец Рейган был также заинтересован в хороших отношениях с Советским Союзом.

Многочисленные санкции в отношении РФ, по мнению О'Брайена, «необходимы, к сожалению», поскольку Москва ведет себя «угрожающе» с Америкой и ее союзниками.

«Трамп знает, что мир поддерживается за счет силы. По этой причине его администрация начала историческое восстановление вооруженных сил Соединенных Штатов», — резюмировал помощник американского президента по нацбезопасности.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник сообщала, что Дональд Трамп не имеет внятного стратегического подхода к отношениям с Россией. По словам экс-сотрудника администрации президента, Трамп не хочет ссориться с Москвой, но при этом подрывает внешнюю политику Вашингтона и ведет себя по отношению к РФ «непоследовательно». Он добавил, что

«разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегии».

Неделей ранее телекомпания ABC вместе с социологической службой Ipsos опросила американцев по теме внешней политики — согласно результатам, около 63% респондентов осуждают политику Трампа в отношении России, а 36% — поддерживают его подход.

Бывшая постоянная представитель США при ООН Никки Хейли в октябре 2019 года заявляла, что Америка никогда не сможет доверять России. Хейли также обвинила Москву в «разжигании хаоса и раздора» за своими пределами, благодаря чему Россия «получила силу». По ее словам, именно российские власти якобы вмешивались в выборы президента США в 2016 году. Тем не менее, добавила экс-постпред, контакты между Россией и США должны продолжаться.

В начале октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный диалог. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп». Американский лидер заявил, что это может подтвердить президент РФ Владимир Путин.

Тем не менее, развитие отношений России и США зависит в первую очередь от Вашингтона, заявил еще в конце прошлого июня Путин. По словам президента РФ, Москва готова ждать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский глава.

По мнению Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, он способен и к самостоятельным решениям. Незадолго до этого Путин заявил, что российско-американские отношения деградировали.

«Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул он.