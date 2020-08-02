«Переноса не было»: Лукашенко обратится к народу 4 августа

Белорусский президент Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию (парламенту) 4 августа, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

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«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии, — приводит ее слова агентство «БелТА». — Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня», — сообщила она.

Эйсмонт добавила, что на следующий день, то есть во вторник, 4 августа, «как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства».

Таким образом она опровергла сообщения, которые в последнее время появлялись в СМИ и некоторых Telegram-каналах. Утверждалось, что дата обращения Лукашенко к парламенту и народу перенесена. По одним версиям, с 3 на 4 августа, по другим — на неопределенный срок. Также звучали предположения, что этот «перенос» якобы может быть связан с проблемами со здоровьем у Лукашенко.

Традиционно белорусский президент обращается к народу и парламенту каждый год весной. В прошлом году мероприятие, которое проходит в Овальном зале Дома правительства при участии высших должностных лиц страны, состоялось 19 апреля. В этом году оно было запланировано на середину апреля, но из-за неопределенной ситуации с распространением коронавируса было перенесено на более поздние сроки.

О том, что 3 августа в Минске должна состояться третья внеочередная сессия парламента для заслушивания ежегодного послания президента и рассмотрения иных вопросов, стало известно 24 июля, когда Лукашенко подписал соответствующий указ.

В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. На этот раз оно пройдет незадолго до выборов президента Белоруссии. Они назначены на 9 августа, досрочное голосование пройдет 4 августа.

Центризбирком Белоруссии 14 июля зарегистрировал пять кандидатов, в том числе Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Виктору Бабарико (он находится под арестом) и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.

Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Лукашенко отказаться от переизбрания и провести «красивые» выборы.

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — приводит его слова РИА «Новости».

Период перед выборами президента республики проходит под лозунги митингующих. Неоднократно в различных белорусских городах проходили митинги. Последний из них и, по оценкам экспертов, самый многочисленный прошел в субботу, 1 августа, в Минске.

Граждане страны вышли поддержать главную соперницу Лукашенко — Светлану Тихановскую. Она участвует в выборах вместо своего мужа Сергея, которого ранее арестовали из-за возбуждения нескольких уголовных дел. В частности, его связывают с делом 33 «боевиков» из России, которых белорусские следователи считают причастными к «подготовке массовых беспорядков».

Тихановская сразу заявила, что власть ей не нужна: «Но муж за решеткой. Я прячу детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться».

Белорусские правоохранители сообщали о том, что в митинге участвовали 18 тыс. человек, правозащитники насчитали в несколько раз больше — 63 тыс. Собравшиеся проносили государственные флаги и бело-красно-белые стяги Белорусской народной республики времен Гражданской войны.

Во время митинга выступила не только сама Тихановская, но и родственники несостоявшихся кандидатов. Валерия Цепкало представляла его жена Вероника, Мария Колесникова находилась на митинге в поддержку задержанного экс-банкира Виктора Бабарико.